Diyarbakır’da petrol üretimi artıyor

ürkiye'nin enerji arz güvenliği ve tam bağımsızlık hedefleri doğrultusunda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki petrol arama ve üretim faaliyetleri stratejik bir ivme kazandı. 1961 yılından bu yana petrol üretiminin merkezi noktalarından biri olan Diyarbakır, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yeni yatırım planlamasıyla üretim kapasitesini yüzde 33 oranında artırmaya hazırlanıyor. Mevcut durumda günlük yaklaşık 15 bin varil ham petrolün ekonomiye kazandırıldığı kentte, 2026 yılı "yatırımda sıçrama yılı" olarak planlandı. TPAO Batman Bölge Üretim Müdürü Mehmet Tahir Ergin, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bölgedeki sondaj hamlesinin detaylarını paylaştı. Ergin, 2026 yılı projeksiyonu dahilinde Diyarbakır genelinde yaklaşık 100 yeni kuyunun açılacağını müjdeledi. Bu hamleyle birlikte, günlük üretim miktarının kısa sürede 20 bin varil bandına ulaşması öngörülüyor. Ergin, Diyarbakır'ın Türkiye'nin toplam ham petrol üretimi içindeki kritik rolüne dikkat çekerek, "Enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda, yerli sermaye ve milli teknolojiyle yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini topluyoruz" dedi.

