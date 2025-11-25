Dizel 2.0 Türkiye’ye geliyor

Çevreye zarar vermeyen doğalgazdan üretilmiş ve eksi 20'lere kadar donmayan ve beş yılın üzerindeki depolama ömrü olan yeni bir yakıt geliyor. Shell'in geliştirdiği yeni sentetik yakıt GTL, İngiltere, Hollanda, Almanya, Fransa, Avusturya, İsviçre, Danimarka, Norveç, Finlandiya ve Japonya gibi ülkelerde satışta. Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, enerji dönüşümüne katkı sağlayacak yeni nesil dizel alternatifi yakıtın Türkiye'de kurumsal müşterilerle buluşmaya hazırlandığını açıkladı. Erdem, ürünün öncelikli olarak maden sahaları, şantiyeler ve büyük sanayi tesislerine yönelik olacağını, perakende satışın ise kısa vadede gündemde olmadığını belirtti. Shell'in yeni yakıtı, havacılık dahil birçok alanda kullanılabilecek. Erdem, ürünün mevcut dizel yakıtla aynı fonksiyonu gördüğünü ancak daha temiz bir alternatif sunduğunu ifade etti.