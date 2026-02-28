Dizi sektörüne ihracat desteği

TÜRKİYE'DE hizmet ihracatını genişleten yeni bir devlet desteği kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar kapsamında artık dizi sektörü ile kreatif endüstriler de ihracat desteklerinden yararlanabilecek. Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) aracılığıyla sağlanacak destek firmaların yurtdışı faaliyetlerini kapsayacak. Yurtdışı satış ve dağıtım acente komisyonları 5 yıl süreyle yüzde 50 oranında karşılanacak. Yıllık üst limit 6 milyon TL olacak. Uluslararası belgeler ve sertifikalar için yüzde 50 destek sağlanacak, yıllık üst limit 4 milyon TL olacak. Yurtdışı ofis giderleri yüzde 50 oranında desteklenecek, birim başına yıllık üst limit 6 milyon TL olacak. Her bir yararlanıcı en fazla 25 birim için 5 yıla kadar desteklerden faydalanabilecek. Tanıtım, eğitim, istihdam ve pazarlama faaliyetlerine yüzde 75 destek verilecek.

