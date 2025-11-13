DMM’den deprem bölgesinde TOKİ binalarına ilişkin iddialara yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) asrın felaketiyle sarsılan deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. TOKİ tarafından yürütülen Fatih Sosyal Konut Projesi ile ilgili sosyal medyada bazı iddialar gündeme geldi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiaları yalanlayarak, kamuoyunu aydınlatan bir açıklama yaptı.

İDDİALAR KAMUOYUNU MANİPÜLEYE YÖNELİK

Bazı sosyal medya hesaplarında, TOKİ'nin yürüttüğü Fatih Sosyal Konut Projesi'nde inşa edilen bazı binaların kolonlarının yıprandığını ve binaların enkaza döndüğüne yönelik halkı yanıltıcı paylaşımlar yapılmaya başlandı. DMM sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile söz konusu mesnetsiz iddiaları yalanladı. DMM'nin yaptığı açıklamada, "Paylaşılan fotoğraflar gerçeği yansıtmamakta; kamuoyunu manipüle etmeye dönük dezenformasyon içermektedir" denildi.

DMM, herhangi bir teknik veri, konum bilgisi, kontrol tutanağı veya resmî kayıt olmadan paylaşılan manipülatif görüntüler ile kamuoyunda şüphe ve güvensizlik oluşturmanın istendiğini vurguladı.

KONUTLAR HAK SAHİPLERİNE TESLİM AŞAMASINDA

Tünel kalıp imalatları yaklaşık 1,5 yıl önce, Nisan 2024'te eksiksiz şekilde tamamlandığınını hatırlatan DMM aynı zamanda Fatih Sosyal Konut Projesi'nde inşa edilen konutların teslim aşamasında olduğunu ve 26 Kasım'da anahtar teslimi yapılacağını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, TOKİ'nin deprem bölgesinde yürüttüğü Fatih Sosyal Konut Projesi ile ilişkilendirilerek paylaşılan fotoğraflar gerçeği yansıtmamakta; kamuoyunu manipüle etmeye dönük dezenformasyon içermektedir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Fatih Sosyal Konut Projesinin tünel kalıp imalatları yaklaşık 1,5 yıl önce, Nisan 2024'te eksiksiz şekilde tamamlanmış; proje kaba inşaat sürecini tamamen geride bırakmış ve konutlar hak sahiplerine teslim aşamasına gelmiştir.

Paylaşılan görüntüler ise herhangi bir teknik veri, konum bilgisi, kontrol tutanağı veya resmî kayda dayanmadığı gibi, kamuoyunda şüphe ve güvensizlik oluşturmayı hedefleyen manipülatif bir çarpıtma girişimidir.

26 Kasım'da anahtar teslimi yapılacak projeyi, iddia edilen fotoğraflarla ilişkilendirmek, devletimizin depremzedelerimize yönelik kararlılıkla sürdürdüğü konut seferberliğini gölgelemeyi amaçlayan açık bir dezenformasyondur.

Kamuoyunun, özellikle deprem bölgesinde yürütülen bu hassas çalışmaları istismar eden doğrulanmamış ve manipülatif iddialara karşı duyarlı olması; yalnızca resmî kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmesi özellikle önem arz etmektedir."