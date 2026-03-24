Haberler Ekonomi Haberleri DMM'den gübre krizi iddialarına yalanlama
Giriş Tarihi: 24.03.2026 13:53 Son Güncelleme: 24.03.2026 14:23

DMM'den gübre krizi iddialarına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden (DMM) yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye’de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının tehlikeye girdiği iddiasının dezenformasyon içerdiği belirtildi.

DHA
DMM’den gübre krizi iddialarına yalanlama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medya hesabından gübre krizi iddialarına açıklık getirdi.

DMM'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye'de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının tehlikeye girdiği' iddiası dezenformasyon içermektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalarda, Türkiye'de gübre tedarikine ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığı, üretim süreçlerinin kesintisiz devam ettiği ve mevcut stokların yeterli olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Türkiye ayrıca farklı tedarik kanallarına da sahip olup; ilgili alanlardaki arz güvenliği kesintisiz şekilde sürdürülmektedir. Kamuoyunun küresel gelişmeleri çarpıtarak panik ve kaos algısı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara karşı hassas olması, yalnızca resmi kaynaklarca yapılan açıklamaları dikkate alması önem arz etmektedir.

DMM'den gübre krizi iddialarına yalanlama
