Giriş Tarihi: 10.10.2025 15:41 Son Güncelleme: 10.10.2025 15:48

DMM'den 'restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi' iddialarına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlıyor” ve “oturma süresine göre ücret alınacak” şeklinde yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, "restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlıyor" ve "oturma süresine göre ücret alınacak" şeklinde yer alan iddialara ilişkin sosyal medya hesabı X üzerinden açıklama yaptı.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden DMM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, "restoran ve kafelerde taksimetre yöntemi başlıyor" ve "oturma süresine göre ücret alınacak" şeklinde yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Ticaret Bakanlığınca restoran, kafe veya benzeri işletmelerde müşterilerin oturma süresine göre ücretlendirilmesine yönelik 6502 sayılı Kanununun Fiyat Etiketi başlıklı 54. Maddesi ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde herhangi bir düzenleme, çalışma ya da uygulama bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın, bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgiye ulaşmak için resmî kurumların açıklamalarını takip etmeleri önemle rica olunur."

