Doğa Sigorta Maratonİzmir’e sponsor oldu

SPORA ve sporcuya verdiği sayısız desteğin yanı sıra sponsorluk ve sosyal sorumluluk projelerini de bu çerçevede geliştiren Doğa Sigorta, SporFest ve Maratonİzmir sponsorluğu ile bu alandaki faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Büyükçekmece Erkek Basketbol Takımı, İTÜ Amatör Branşlar sponsorluğu beraberinde daha sayısız amatör kulüp ve sporcuya destek vermiş ve ülke sporunun gelişmesi amacıyla hareket eden Doğa Sigorta, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen SporFest ve Maratonİzmir'e sponsor oldu. İzmir Kültürpark'ta binlerce katılımcının ziyaret ettiği coşkulu bir festival havasında geçen SporFest'te tüm etkinliklerin gerçekleştiği ana sahnenin yanında yer alan Doğa Sigorta çadırı, festival boyunca sporcuların, ziyaretçilerin ve çocukların uğrak noktası oldu. 4 gün boyunca Kültürpark'ın ve festivalin merkez konumunda yer alan Doğa Sigorta standını ziyaret eden katılımcılar festival eğlencesini hep birlikte yaşadılar. Doğa Sigorta Ege (İzmir) Bölge Müdürlüğü ekibi de stand alanında yer alarak festival boyunca ziyaretçileri ürünler hakkında bilgilendirdiler. Doğa Sigorta'nın eğlenceli maskotu Aslan Doğa 4 gün boyunca genç, yetişkin fark etmeksizin tüm katılımcıların ve özellikle çocukların gözdesi oldu. Aslan Doğa, Kültürpark'ta festival katılımcılarıyla yüzlerce fotoğraf çektirerek renkli karelerin kahramanı oldu. SporFest'in son günü gerçekleşen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Maratonİzmir'de, ısınma alanında ve 10K ve 42K yarışları öncesi parkur alanında yer alan Aslan Doğa, pozitif enerjisi ve renkli dansları ile sporcuların motivasyon kaynağı oldu. Maraton parkurlarında yer alan, Doğa Sigorta tarafından özel olarak hazırlanan cheer zone alanında konumlanan bando takımının ezgileri ile tüm koşucular moral ve motivasyon doldu.