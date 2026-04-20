Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Doğal gaz fiyatlarında yükseliş! Hürmüz Boğazı kararı piyasaları sarstı
Giriş Tarihi: 20.04.2026 09:03 Son Güncelleme: 20.04.2026 09:04

Doğal gaz fiyatlarında yükseliş! Hürmüz Boğazı kararı piyasaları sarstı

Avrupa doğal gaz vadelileri, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapattığına yönelik gelişmelerden sonra yükseliş kaydetti.

Doğal gaz fiyatlarında yükseliş! Hürmüz Boğazı kararı piyasaları sarstı
  • ABONE OL

Avrupa doğal gaz vadelileri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığına yönelik gelişmelerin ardından sert yükseliş kaydetti.

Asya işlemlerinde gösterge fiyatlar yüzde 11'e kadar artarak megavat saat başına 43 euro seviyesine çıktı. Böylece, boğazın açık kalacağına dair önceki açıklamaların ardından yaşanan düşüşler tamamen tersine dönmüş oldu.

Bu gelişme, Basra Körfezi'nden enerji sevkiyatında yeniden kesinti yaşanabileceği endişelerini artırarak piyasalarda arz riskini yeniden gündeme taşıdı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğal gaz fiyatlarında yükseliş! Hürmüz Boğazı kararı piyasaları sarstı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA