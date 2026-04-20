Doğal gaz fiyatlarında yükseliş! Hürmüz Boğazı kararı piyasaları sarstı

Avrupa doğal gaz vadelileri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığına yönelik gelişmelerin ardından sert yükseliş kaydetti.

Asya işlemlerinde gösterge fiyatlar yüzde 11'e kadar artarak megavat saat başına 43 euro seviyesine çıktı. Böylece, boğazın açık kalacağına dair önceki açıklamaların ardından yaşanan düşüşler tamamen tersine dönmüş oldu.

Bu gelişme, Basra Körfezi'nden enerji sevkiyatında yeniden kesinti yaşanabileceği endişelerini artırarak piyasalarda arz riskini yeniden gündeme taşıdı.