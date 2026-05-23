Doğal gaz ve motorinde yeni tarife! Vatandaşı ve sektörü nasıl etkileyecek?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dört doğal gaz dağıtım şirketinin perakende satış tarifelerinde revizyona giderken, motorin standartları ve lisanssız elektrik üretim tesislerine yönelik yeni düzenlemeleri de yürürlüğe aldı.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN TARİFELERİ REVİZE EDİLDİ

EPDK'nin kararına göre, Samgaz Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Enerya Konya Gaz Dağıtım AŞ, Enerya Denizli Gaz Dağıtım AŞ ve Torosgaz Isparta Burdur Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin 2022 ile 2026 arasındaki 5 yıllık dönemi kapsayan üçüncü tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Düzenleme kapsamında şirketlerin, sistem kullanım bedelleri, gelir farkı hesaplamaları, tarife dönemi gelir gereksinimleri güncellendi.

MOTORİN STANDARDINDA TARİH DEĞİŞİKLİĞİ

EPDK ayrıca motorin türlerine ilişkin teknik düzenlemede de değişikliğe gitti.

Karara göre, "TS EN 590 Otomotiv Yakıtları-Dizel (Motorin)-Gerek ve Deney Yöntemleri Aralık 2025" standardında yer alan "4 mikrometreden büyük partikül sayısı" kriterinin yürürlük tarihi 1 Haziran 2027 olarak belirlendi.

Bu değişiklikle birlikte akaryakıt sektörüne teknik uyum için ek süre tanınmış oldu.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE YENİ TARİFE

Kurum, lisanssız elektrik üretim tesislerine uygulanacak dağıtım bedeline ilişkin de yeni karar aldı.

Buna göre, 1 Haziran itibarıyla:

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kanunu kapsamında,

10 yıllık destek süresini dolduran lisanssız üretim tesislerine,

Cumhurbaşkanı kararı yayımlanana kadar "Lisanssız Üretici-2" tarifesi kapsamında veriş yönlü dağıtım bedeli uygulanacak.

VATANDAŞI VE SEKTÖRÜ NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Doğal gaz tarifelerindeki revizyon doğrudan konut abonelerine yeni zam anlamına gelmiyor. Uzmanlar, bu tür düzenlemelerin şirketlerin yatırım, bakım ve işletme maliyetlerinin yeniden hesaplanmasına yönelik olduğunu belirtiyor.

Lisanssız elektrik üretim tesislerine yönelik düzenleme ise özellikle:

güneş enerjisi yatırımı yapan işletmeleri,

organize sanayi bölgelerini,

öz tüketim amaçlı elektrik üreten yatırımcıları

yakından ilgilendiriyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör