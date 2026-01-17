Doğal gaz ve RES için acele kamulaştırma kararı

Türkiye genelinde hayata geçirilecek enerji projeleri için kritik adım atıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birden fazla ildeki taşınmazların acele kamulaştırma sürecinin başlatılacağı Resmi Gazete'de ilan edildi.



Kararnameye göre, 154 kV Gelgit RES TM ile BOTAŞ TM-Çatalca RES TM arasında kurulacak enerji iletim hattı projesi kapsamında belirlenen parsellerde kamulaştırma işlemleri yapılacak. Türkiye Elektrik İletim AŞ tarafından yürütülecek projede, direk temelleri için mülkiyet devri gerçekleştirilirken, iletken hatların geçeceği alanlarda irtifak hakkı tesis edilecek.



Öte yandan Isparta'nın Eğirdir ilçesinde planlanan doğal gaz boru hattı altyapısı için de kamulaştırma kararı alındı. BOTAŞ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek projede, boru hattı güzergahı, pompaj istasyonları, enerji nakil tesisleri ve katodik koruma sistemleri için gerekli arazilerin edinimi sağlanacak. Bu kapsamdaki taşınmazlarda hem mülkiyet devri hem de kalıcı veya geçici irtifak hakkı uygulaması söz konusu olacak.