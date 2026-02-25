Doğal gazda ’tüketici odaklı’ yeni dönem: Abonelik süreçleri hızlanacak

21 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren "Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile tüketici hakları güçlendirilirken ödeme süreçlerinde geniş kapsamlı esneklik sağlandı.

Özellikle dar gelirli vatandaşların mali yükünü hafifletmeyi amaçlayan düzenleme kapsamında, abonelikten faturalandırmaya kadar uzanan bilgilendirme mekanizmaları dijital altyapıya taşındı.

Sisteme yeni dahil olacak aboneler için bağlantı bedeli ödemelerinde esnekliğe gidildi. Daha önce sınırlı olan taksit imkanı, kredi kartıyla yapılan ödemelerde 6 aya çıkarıldı.

Ayrıca şirketlerden kaynaklanan okuma gecikmeleri nedeniyle oluşan yüksek tutarlı faturaların, vatandaşı zorlamaması için en az 4 taksite bölünerek ödenmesi zorunlu hale getirildi.