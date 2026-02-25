Doğal gazda ’tüketici odaklı’ yeni dönem: Abonelik süreçleri hızlanacak

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 25.02.2026 11:10

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz piyasasında milyonlarca aboneyi yakından ilgilendiren "tüketici odaklı" yeni dönemi başlatırken hayata geçirilen düzenlemelerin abonelik süreçlerinde artışa ve piyasa hareketliliğine katkı sağlaması bekleniyor.

21 Şubat itibarıyla yürürlüğe giren "Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile tüketici hakları güçlendirilirken ödeme süreçlerinde geniş kapsamlı esneklik sağlandı.

Özellikle dar gelirli vatandaşların mali yükünü hafifletmeyi amaçlayan düzenleme kapsamında, abonelikten faturalandırmaya kadar uzanan bilgilendirme mekanizmaları dijital altyapıya taşındı.

Sisteme yeni dahil olacak aboneler için bağlantı bedeli ödemelerinde esnekliğe gidildi. Daha önce sınırlı olan taksit imkanı, kredi kartıyla yapılan ödemelerde 6 aya çıkarıldı.

Ayrıca şirketlerden kaynaklanan okuma gecikmeleri nedeniyle oluşan yüksek tutarlı faturaların, vatandaşı zorlamaması için en az 4 taksite bölünerek ödenmesi zorunlu hale getirildi.

