Doğal İşsizlik Nedir? Doğal İşsizlik Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

Doğal işsizlik, işsizlik türlerinden biridir. Ekonominin normal işleyişine göre ortaya çıkan bu işsizlik türü oldukça araştırılan bir konudur. Doğal işsizlik nedir sorusuna da bu bakımdan detaylı bir yanıt vermek gerekir. Doğal işsizlik hemen her ülkede ortaya çıkabilecek bir işsizlik türüdür. Nedenleri ve sonuçları da ekonomi açısından büyük bir önem taşır. Doğal işsizlik nedenleri ve sonuçları nelerdir sorularının yanıtları yazımızda.

Doğal İşsizlik Nedir?

Doğal işsizlik, ekonominin normal işleyişi ile birlikte ortaya çıkan bir işsizlik türüdür. Her ülkede ortaya çıkması oldukça normal kabul edilen bir işsizliktir. Ekonomi tam olarak istihdam düzeyinde olsa dahi mevcut olan işsizlik oranı o anki doğal işsizliği ifade eder. Doğal işsizlik hesaplanırken de yapısal ve geçici oranlar da dikkate alınır.

Bu işsizlik türü tarihte ilk defa Modigliani tarafından ortaya atılmıştır. Günümüzde de en önemli iktisat terimleri arasında yer alır. Makro iktisadın temel konuları arasında önemli bir yeri vardır. Makro iktisadın en temel konuları arasında yer alır.

Doğal İşsizlik Oranı Nedir?

Doğal işsizlik oranı uzun önemli işsizlik oranı şeklinde de ifade ediliyor. Bu oranın bulunabilmesi için birtakım formüllerden yararlanılır. Hesaplama için İşsizlik Oranı (un)= x100 formülü kullanılabilir. Bu formül doğal işsizlik oranını kolaylıkla bulmak mümkündür.

Bu oran aynı zamanda en az düzeydeki işsizlik düzeyini ifade etmek için de kullanılır. Yapısal ve friksiyonel işsizliğin toplamı alınmalıdır. Yani Doğal İşsizlik= Yapısal İşsizlik+ Friksiyonel İşsizlik şeklinde bir hesaplama yapılabilir. Her ekonomide karşılaşılabilecek bir işsizlik olduğu söylenebilir.

Doğal İşsizlik Kavramı Nedir?

Doğal işsizlik her ülke için önemli sonuçları olan bir işsizlik türüdür. Ekonominin normal bir şekilde işleyişine rağmen ortaya çıkan işsizlik türü şeklinde tanımlanır. Bu bakımdan bu işsizlik türü İktisat biliminin e çok merak edilen konuları arasında yer alır. Doğal işsizlik diğer işsizlik türlerinden çok daha farklıdır. Ortaya çıkışı normal kabul edilir. Uzun dönemli işsizlik olarak da kabul edilen bir türdür.

Doğal İşsizlik Nedenleri ve Sonuçları Nelerdir?

Doğal işsizlik belirli nedenlere dayalı olarak ortaya çıkar. En önemli nedenlerinden birisi de düzensiz bir şekilde nüfus artışıdır. Hızla artan nüfus artışı karşısında ortaya çıkar. Bununla birlikte teknolojinin hızlı gelişmesi de işsizlik üzerinde etkili olan nedenlerden biridir. İşsizliğin artış göstermesi ile birlikte ekonominin gidişatında da birtakım bozulmalar meydana gelir. Arz ve talep dengesinde bozulmalar yaşanarak insanların yaşam kalitesinde ciddi bir düşme ortaya çıkar.