Doğal taşımız dünyada markalaşıyor

Türk doğal taşı küresel mimari sahnede yeniden konumlanıyor. Türkiye'nin doğal taş ihracatında değer odaklı dönüşüm hedefleyen Turkish Stones projesi, bu yıl Miami'de düzenlenen World Architecture Festival 2025te 1000'den fazla mimarın karşısına çıktı. 266 farklı Türk taşı, yapı malzemesinden çok daha fazlası olarak dünyaya tanıtıldı. İMİB Başkan Yardımcısı Metin Çekiç, artık hedefin sadece taş satmak olmadığını vurguladı: "Tonunu 300 dolara sattığımız taşı, projelendirme ve tasarım süreçlerine dâhil edince 1.500 dolara çıkarabiliyoruz. Biz Türk doğal taşının gerçek değerini dünyaya anlatıyoruz." Türkiye'nin doğal taş ihracatı bu yıl 2.1 milyar dolara ilerlerken, işlenmiş ürün ihracatında ABD'nin ilk kez Çin'i geçtiğini belirten Metin Çekiç, "Çin'e 311 milyon dolarlık ihracat yaparken, Amerika'ya 385 milyon dolarlık işlenmiş ürün satıyoruz. ABD bizim için stratejik pazar hâline geldi" dedi. İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Funda Bekişoğlu ise Turkish Stones markasının dünya mimarlarına birebir anlatıldığını söyledi.