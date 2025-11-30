Doğalgaz ihtiyacının yarısını LNG’den karşılıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bugün itibarıyla Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğal gazın neredeyse yarısını LNG olarak gemilerle alabilir hale geldi" açıklamasını yaptı. Bakan Bayraktar, doğalgazda yerli üretiminin yanı sıra kaynak ülke ve tedarik rotalarını çeşitlendirerek enerji arz güvenliğini katkı sağladıklarını söyledi. Türkiye'nin ikisi kara LNG terminali, üçü de Yüzer Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) olmak üzere 5 tesisle LNG alabildiğini aktaran Bayraktar, "Milli Enerji ve Maden Politikası'nı hayata geçirdiğimiz 2016'da günlük 34 milyon metreküp olan LNG gazlaştırma kapasitemiz, bugün yaklaşık 5 kat artışla 161 milyon metreküpe erişti" dedi.

TAMAMI KARŞILANACAK

Bakan Bayraktar, "Bugün itibariyle Türkiye, ihtiyaç duyduğu doğalgazın neredeyse yarısını LNG olarak gemilerle alabilir hale geldi" açıklamasını yaptı. Tüketimin en üst seviyeye çıktığı günlerde Türkiye'nin ortalama günlük 330 milyon metreküp doğal gaza ihtiyacı olduğunu kaydeden Bayraktar, "LNG kapasitemiz, tüketimin zirve yaptığı en soğuk kış günlerinde dahi vatandaşlarımızın evlerinde ihtiyaç duyduğu doğalgaz miktarının tamamını karşılayabilecek ölçüde" ifadelerini kullandı.

600 KAT KÜÇÜLÜYOR

Gazlaştırma kapasitesini artırmanın yanı sıra ulusal doğalgaz şebekesindeki giriş noktası sayısını 14'e çıkardıklarını belirten Bayraktar, "Toplamda günlük gaz alma kapasitemizi 495 milyon metreküpe yükseltmiş olduk" bilgisini de paylaştı. Doğalgazın sıvılaştırılması işlemi, uluslararası ticarette gazın hacmini küçültmek ve kolay taşınabilir hale getirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Sıvılaştırma işleminde doğalgaz, soğutularak sıvı hale getiriliyor ve gazın hacmi yaklaşık 600 kat küçülüyor.