Doğalgaz şebeke uzunluğu 255 bin kilometreye ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002'de "Türkiye'deki her eve doğalgaz götürülmesi" yönünde koyduğu hedef doğrultusunda doğalgazı yaygınlaştırmayı sürdürüyor. 2002'de sadece 5 ilde ve 57 yerleşim yerinde bulunan doğalgazda şebeke uzunluğu ve yerleşim yeri sayısı artırılıyor. Türkiye'nin doğalgaz şebekesi, 2025 sonu itibarıyla 255 bin kilometreye ulaştı. Geçen ylıın sonunda 81 il, 982 yerleşim yeri ve 230 OSB'ye doğalgaz arzı sağlanmış oldu. Ayrıca, 2002'de 1.3 milyon olan doğalgaz abonesi sayısı da 22.8 milyona yükseldi. Geçen yıl, 47 yeni yerleşim yerine doğalgaz ulaştırıldı. Böylece, Türkiye genelinde konut abone sayısında yaklaşık 933 bin artış oldu. Bakanlık, doğal gaz ulaştırılan yerleşim yeri sayısını bu yıl binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

