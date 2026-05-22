Doğanlar Holding’de Hakan Göral dönemi

Doğanlar Holding, kurumsal dönüşüm ve çok sektörlü büyüme stratejisini hızlandırmak amacıyla önemli bir yönetim adımı attı. Grubun tüm şirketlerinden sorumlu olmak üzere Hakan Göral, Grup CEO'su unvanıyla göreve başladı. Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Doğan, "Hakan Göral'ın Doğanlar Holding bünyesine katılması, grubumuzun kurumsal dönüşüm ve değer yaratma yolculuğunda belirleyici bir adımıdır. Büyük holding yapılarında edindiği kapsamlı deneyim ve kanıtlanmış liderlik vizyonuyla, tüm grup şirketlerimize somut değer katacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Hakan Göral'ın göreve başlamasıyla birlikte, Doğanlar Holding'in önümüzdeki dönem ajandasında kurumsal yönetişimin güçlendirilmesi öncelikli başlık olarak öne çıkıyor. Stratejik büyüme ve portföy yönetimi kapsamında; çekirdek iş kollarında değer artırıcı adımların yanı sıra, BIOEN ve DGNMO kodlarıyla Borsa İstanbul'da işlem gören grup şirketlerinde operasyonel verimliliğin ve şirket değerinin artırılması hedefleniyor. Boğaziçi Üniversitesi makine mühendisliği bölümü mezunu olan Göral, ulusal ve uluslararası şirketlerde üst düzey görevlerde bulundu.

