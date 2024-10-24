Doğaya saygılı otellere ilgi artıyor

Sürdürülebilirlik ve doğaya saygı kavramları turizm gibi sektörler için büyük bir öneme sahip. Önceliklerinin doğaya saygılı bir yaklaşımı her alanda benimsemek olduğunu söyleyen Six Senses Kaplankaya'nın Sürdürülebilirlik Direktörü Yasemen Erdemir, şunları kaydetti: "Plastiksiz bir dünya hedefiyle atık yönetimi ve su kaynaklarının verimli kullanımı gibi projelerle, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor, otelimizin elektriğini tedarik firmasından yenilenebilir enerji olarak satın alıyoruz. Yerel üreticilerle işbirliği yaparak, bölge ekonomisinde olumlu etkiler yaratıyoruz. Sunduğumuz lüks deneyimi, doğayla uyum içinde, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefimizle örtüşüyor. Eğitime destek için Kazıklı Köyü'nde modern bir bilim sınıfı inşa ettik." Otel, bölgedeki köy kadınlarının yerel ürünlerini ve el emeklerini sattığı aylık Yerel Pazar etkinliğine ev sahipliği yapıyor.