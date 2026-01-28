Doğum yardımı, gençlere evlilik desteği... Cevdet Yılmaz nüfus için 65 yaş ve üzeri riske dikkat çekti

GENÇLERİN AİLE KURMASI KOLAYLAŞTIRILDI

Kurul üyesi bakanlıkların ve ilgili tüm kurumların iş birliği ve yoğun gayretleriyle nüfus yapısının korunmasına yönelik somut birçok adım atıldığını hatırlatan Yılmaz, "Gençlerimizin aile kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen projemiz ülke geneline yaygınlaştırıldı ve destek tutarları artırıldı. 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla 18-25 yaş aralığındaki gençlerimiz için 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olan gençlerimiz için 200 bin lira olacak şekilde desteklerimizin miktarı artırıldı. Kısa bir süre önce başlattığımız 500 bin konutluk 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında gençlerimiz ile üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelere konut sahibi olabilmeleri için özel imkan tanıdık. Proje kapsamında 18-30 yaş arası gençlerimize yüzde 20, üç ve daha fazla çocuk sahibi ailelere yüzde 10 kontenjan ayrılmış durumda. 2025 yılında yaptığımız düzenleme ile tek seferlik doğum yardımı ödeme tutarını 5 bin liraya yükselttik. İlk çocuk için 5 bin lira, ikinci çocuk için her ay bin 500 lira ve üçüncü ve sonraki çocukları için aylık 5 bin lira gibi bir tutar belirledik. İkinci ve üçüncü çocuk için olan yardımlar, çocuklarımız eğitim çağına gelinceye kadar devam ettiriliyor" ifadelerini kullandı.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA MODELİ HAYATA GEÇTİ

Annelerin ve babaların iş ve aile yaşam dengesini sağlayarak çocuk bakımlarını kolaylaştıracak adımları atmaya devam ettiklerini ve Devlet Memurlarının Yarı Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğin geçen yıl yayımlandığını hatırlatan Yılmaz, kadınların iş ve aile hayatını birlikte sürdürmesine imkan veren yeni çalışma modellerinin gündemdeki yerini koruduğunu kaydetti.