Doğum yardımı ödemeleri bayram öncesi hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

Doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 70 bin 123 çocuğun faydalandığını belirten Göktaş, yardımdan faydalanan çocuklardan 445 bin 20'sinin ailelerin birinci çocuğu, 328 bin 697'sinin ikinci çocuğu, 296 bin 406'sının ise üçüncü ve üzeri çocuklar olduğunu ifade etti. Göktaş, hak sahiplerinden 24 bin 81 kişinin ise ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğunu bildirdi.