Dolar çöküyor altın uçuyor

Altın fiyatları, doların sert düşüşü ve jeopolitik belirsizliklerin gölgesinde tarihi bir eşiği daha geçti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları beklenirken güvenli liman talebi zirve yaptı. Ons altın, dün 5 bin 311 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın, yılbaşından bu yana yüzde 20'nin üzerinde değer kazandı. Gram altın da 7 bin 335 lira seviyelerine kadar yükseldi ve rekor kırdı. Spot gümüş yüzde 2 artışla 115 doları geçti. Gümüş yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 60 prim yaptı.ABD doları, Başkan Donald Trump'ın değer kaybından rahatsız olmadığı yönündeki açıklamalarının ardından küresel piyasalarda hızlanan satışlarla 2022 başından bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar endeksi 95.6'ya kadar inerek 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Euro/dolar paritesi de 1.20 seviyesine kadar çıkarak 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Euro/TL kuru da 52.47'ye çıkarak yeni bir rekor kırdı.