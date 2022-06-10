Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Dolar ve Euro ne kadar oldu, kaç TL? 10 Haziran 2022 Canlı Dolar Euro döviz fiyatları ne kadar? 1 Dolar ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.6.2022 15:56 Son Güncelleme: 10.6.2022 15:57

Dolar ve Euro ne kadar oldu, kaç TL? 10 Haziran 2022 Canlı Dolar Euro döviz fiyatları ne kadar? 1 Dolar ne kadar?

Dolar ve Euro ne kadar oldu, kaç TL? 10 Haziran 2022 Canlı Dolar Euro döviz fiyatları ne kadar? 1 Dolar ne kadar?

Döviz kuru hareketliliği dolasıyla dolar fiyatları son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Dolar ve Euro’ya yatırım yapmak isteyenler gün aşırı Dolar ve Euro ne kadar kaç TL, Dolar ne kadar? Euro kaç lira, 1 dolar kaç TL sorusuna yanıt aranıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin yeni adımlar atılacağını duyurdu. Söz konusu gelişmenin ardından gün içerisinde 17.25 seviyelerini gören Dolar/TL kuru 16.80 seviyelerine kadar geriledi. Peki Dolar ve Euro ne kadar kaç TL? 10 Haziran 2022 Canlı Dolar Euro döviz fiyatları ile 1 Dolar ne kadar?

Gün içerisinde en çok takip edilen döviz kurundaki son durum merak ediliyor. "Euro Dolar ne kadar, kaç TL? 10 Haziran Bugün 1 euro ve dolar ne kadar?" şeklindeki sorular her yeni günde araştırma konusu haline geliyor. Hazine Bakanlığı açıklaması sonrası "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok." açıklaması sonrası Dolar/TL kurunda sert bir düşüş yaşandı. Peki Dolar ve Euro ne kadar kaç TL? 10 Haziran 2022 Canlı Dolar Euro döviz fiyatları ile 1 Dolar ne kadar? İşte canlı, güncel ve anlık dolar euro fiyatları ve döviz kuru takip ekranı...

DOLAR NE KADAR? 10 HAZİRAN 2022

Dolar/TL kuru 10 Haziran 2022 Cuma saat 15.15 itibariyle

ALIŞ: 17,0203

SATIŞ: 17,0373

Canlı dolar alış - satış fiyatlarıyla güncel oranları anbean takip edebilirsiniz...

EURO NE KADAR? 10 HAZİRAN 2022

Euro/ TL kuru 10 Haziran 2022 Cuma saat 15.15 itibariyle

ALIŞ: 18,004

SATIŞ: 18,0475

DOLAR EURO DÖVİZ KURU SON DURUM

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu akşam saatlerinde ekonomiye ilişkin yeni adımlar atılacağını duyurdu. Bakanlığın, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok." açıklaması sonrası Dolar/TL kurunda sert bir düşüş yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti.

Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok." denildi.

DOLAR/TL'DE SERT DÜŞÜŞ

Söz konusu gelişmenin ardından gün içerisinde 17.25 seviyelerini gören Dolar/TL kuru 16.80 seviyelerine kadar geriledi.

Açıklama sonrasında, Euro/TL ise 18,00 seviyesinin altını gördü.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar ve Euro ne kadar oldu, kaç TL? 10 Haziran 2022 Canlı Dolar Euro döviz fiyatları ne kadar? 1 Dolar ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA