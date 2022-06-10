Dolar ve Euro ne kadar oldu, kaç TL? 10 Haziran 2022 Canlı Dolar Euro döviz fiyatları ne kadar? 1 Dolar ne kadar?

Gün içerisinde en çok takip edilen döviz kurundaki son durum merak ediliyor. "Euro Dolar ne kadar, kaç TL? 10 Haziran Bugün 1 euro ve dolar ne kadar?" şeklindeki sorular her yeni günde araştırma konusu haline geliyor. Hazine Bakanlığı açıklaması sonrası "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok." açıklaması sonrası Dolar/TL kurunda sert bir düşüş yaşandı. Peki Dolar ve Euro ne kadar kaç TL? 10 Haziran 2022 Canlı Dolar Euro döviz fiyatları ile 1 Dolar ne kadar? İşte canlı, güncel ve anlık dolar euro fiyatları ve döviz kuru takip ekranı...
Dolar/TL kuru 10 Haziran 2022 Cuma saat 15.15 itibariyle
ALIŞ: 17,0203
SATIŞ: 17,0373
Canlı dolar alış - satış fiyatlarıyla güncel oranları anbean takip edebilirsiniz...
Euro/ TL kuru 10 Haziran 2022 Cuma saat 15.15 itibariyle
ALIŞ: 18,004
SATIŞ: 18,0475
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu akşam saatlerinde ekonomiye ilişkin yeni adımlar atılacağını duyurdu. Bakanlığın, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok." açıklaması sonrası Dolar/TL kurunda sert bir düşüş yaşandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti.
Bakanlık, açıklamasında, "Bu sıkıntılı döneme rağmen uyguladığımız politikalar ile bu süreci de başarıyla atlatacağımızdan şüphemiz yok." denildi.
Söz konusu gelişmenin ardından gün içerisinde 17.25 seviyelerini gören Dolar/TL kuru 16.80 seviyelerine kadar geriledi.
Açıklama sonrasında, Euro/TL ise 18,00 seviyesinin altını gördü.