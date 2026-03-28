Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Dolarda Trump’ın imzası olacak
Giriş Tarihi: 28.03.2026

  • ABONE OL
ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın imzasını taşıyan dolar banknotları basılacağını açıkladı. Bu, Trump'ı görevdeyken imzası banknotlarda yer alan ilk Amerikan başkanı yapıyor. Yeni banknotlar ülkenin 250'nci yıldönümünü kutlamak amacıyla hazırlanıyor. Bakanlık, Hazine Bakanı Scott Bessent'in imzasının da paranın üzerinde yer alacağını bildirdi. Banknotların ne zaman dolaşıma gireceği ve Trump'ın imzasının hangi kupürlerde yer alacağına ilişkin detaylar ise henüz açıklanmadı. Bessent konuyla ilgili açıklamasında, "Harika ülkemizin ve Başkan Donald Trump'ın tarihi başarılarını tanımanın bundan daha güçlü bir yolu yok" diye konuştu. Trump, kendi adı ve imzasını marka olarak kullanmasıyla biliniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz