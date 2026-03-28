Dolarda Trump’ın imzası olacak

ABD Hazine Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın imzasını taşıyan dolar banknotları basılacağını açıkladı. Bu, Trump'ı görevdeyken imzası banknotlarda yer alan ilk Amerikan başkanı yapıyor. Yeni banknotlar ülkenin 250'nci yıldönümünü kutlamak amacıyla hazırlanıyor. Bakanlık, Hazine Bakanı Scott Bessent'in imzasının da paranın üzerinde yer alacağını bildirdi. Banknotların ne zaman dolaşıma gireceği ve Trump'ın imzasının hangi kupürlerde yer alacağına ilişkin detaylar ise henüz açıklanmadı. Bessent konuyla ilgili açıklamasında, "Harika ülkemizin ve Başkan Donald Trump'ın tarihi başarılarını tanımanın bundan daha güçlü bir yolu yok" diye konuştu. Trump, kendi adı ve imzasını marka olarak kullanmasıyla biliniyor.

