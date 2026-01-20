Doların yeni patronu kim olacak? İşte Trump’ın Fed Başkanlığı için listesindeki en iyi 4 aday

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed başkanlığı için kararı merak konusu olmayı sürdürüyor. Trump'ın FED başkanlığı için düşündüğü en güçlü aday olan Kevin Hassett için beklentiler değişirken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent listede en iyi 4 isim olduğuna işaret etti.

FED'İN BAŞINDA KİMİ GÖRMEK İSTEDİĞİMİ BİLİYORUM

Grönland'ın satın alınması ve Fransız ürünlerine yönelik gümrük vergileri gibi birçok kritik konuda yeni açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, "Fed başkanının kim olmasını istediğimi biliyorum" dedi.