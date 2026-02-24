Dolaylı vergilerin payı % 62’ye düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanlığı Konferans Salonu'nda "37. Vergi Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Bakan Şimşek, burada yaptığı konuşmada, verginin devletin gücünün, kamu hizmetlerinde sürekliliğin, kalitenin, toplumsal adaletin teminatı ve ülkenin geleceği olduğunu söyledi. Geçen sene olağanüstü çaba gösterildiğini, bunun da devamının kendileri için kritik olduğunu ifade eden Şimşek, "Gelir politikalarımızda adalet ve etkinliği önemsiyoruz. Toplumdaki algının aksine program döneminde vergi harcamalarını azalttık, etkin olmayanları gözden geçirdik, vergi harcamalarını milli gelire oranla düşürdük. Uzun süredir yüksek seyreden dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki payını yüzde 66'dan 62'ye indirdik" dedi.

6.2 MİLYON MÜKELLEF

Kayıt dışılıkla mücadelede de somut sonuçlar aldıklarını vurgulayan Şimşek, beyanname sayısındaki artışın bunun en somut göstergesi olduğunu söyledi. Şimşek, 2022'de 3.8 milyon olan gelir vergisi beyanname sayısının 2024'te 5 milyonun üzerine çıktığı bilgisini verdi. 2025'te 473 bin mükellefin ilk kez beyanname verdiğine dikkati çeken Şimşek, "Yarım milyona yakın kişi ilk defa beyanname verdi. Bu program döneminde beyana dayalı vergiler düşen enflasyona rağmen her sene iki katına çıktı. Gelir vergisi mükellef sayısı 6.2 milyonu aştı" dedi.

DAHA İYİSİNİ BAŞARACAĞIZ

Şimşek, OVP hedeflerine değinerek, şöyle konuştu: "OVP hedeflerimiz iddialı ama ben inanıyorum ki hep birlikte çok daha iyisini başaracağız. Bizim beklentimiz 2026 ve sonrasında da OVP hedeflerini sadece tutturmak değil, daha güçlü bir performans ortaya koymaktır. Bu mevcut performansın ötesine geçmemizi, çıtayı bir miktar daha yukarı çekmemizi bekliyorum." Dijital dönüşüme de dikkati çeken Şimşek, yapay zekanın bütün alanlarda verimliliği artıracak şekilde devreye alınmasının önem taşıdığını anlattı. Şimşek, denetimden tahsilata birçok sürecin algoritmalarla desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, kayıt dışılıkla mücadelede de mevcut algoritmaların iyileştirilmesi, otomasyon süreçlerinin daha ileri aşamaya taşınması gerektiğini bildirdi.