Dolmabahçe’de 15 trilyon dolarlık toplantı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Yatırım Danışma Komitesi (YDK) toplantısının sonuç bildirisi açıklandı. Toplantıya ilgili bakanlar, kamu ve özel sektör kurum ile kuruluşlarının temsilcileriyle 11 ülkeden toplam değeri 15 trilyon doları bulan 33 uluslararası yatırımcı katıldı. Basına kapalı düzenlenen toplantının ardından açıklanan sonuç bildirisinde, uluslararası doğrudan yatırımların (UDY) Türkiye'nin ekonomik dönüşümünün en önemli unsurlarından biri olduğu belirtildi. Müteakip toplantının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılımlarıyla 2026 yılında yapılmasının planlandığı vurgulandı.

SON YILLARIN ZİRVESİNDE

Bildiride, "1973-2002 yılları arasındaki 30 yıllık dönemde yalnızca 15 milyar dolar doğrudan yatırım çekebilen Türkiye, 2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla 2003'ten bu yana toplamda 282 milyar dolarlık yatırım çekmeyi başarmıştır" ifadelerine yer verildi. Söz konusu bildiride, 2024 yılında 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşen uluslararası doğrudan yatırımların, temmuz ayı itibarıyla yıllıklandırılmış değeriyle 13,8 milyar dolara ulaşarak son yılların zirvesine çıktığı belirtilerek, daha katma değerli yatırımların Türkiye'ye yöneldiği aktarıldı. İhracat odaklı, küresel değer zincirlerinde Türkiye'yi daha üst noktalara taşıyan, iklim dostu, nitelikli istihdam sağlayan yatırımların payının arttığına işaret edilen bildiride, bu ivmenin daha güçlü hale getirilmesi için yeni yatırımların çekilmesine yönelik reform ajandasının kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

Bildiride, Türkiye'nin yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla 2004 yılından bu yana düzenlenen YDK toplantılarının küresel iş dünyası ile ülkenin en üst düzey politika yapıcılarını aynı masa etrafında buluşturan seçkin bir platform haline geldiği vurgulandı. Bildiride, "Küresel tedarik zincirleri ve dijital yatırım temalarında iki ayrı oturumda gerçekleştirilen YDK toplantısında, yatırımcı şirketlerin Türkiye'nin iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik perspektif ve önerileri kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. İlgili Bakanlar ve üst düzey bürokratların katılımları ile gerçekleştirilen iki ayrı oturumda, Türkiye'nin yeşil enerji kapasitesinin zenginleştirilmesi, lojistik altyapısının güçlendirilmesi, yapay zeka teknolojilerinin teşvik edilmesi, dijital altyapının geliştirilmesi, tedarik zincirinin istikrarlı hale getirilmesi ve ikiz dönüşüm alanında insan kapasitesinin artırılması gibi Türkiye'nin rekabetçiliğini artıracak ve büyümesini sürdürülebilir kılacak birçok konu ele alınmıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.



ATTIĞIMIZ GÜÇLÜ ADIMLARI DEĞERLENDİRDİK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından Türkiye Yatırım Danışma Komitesi Toplantısı'na ilişkin açıklamada bulundu. Bolat, "İlgili Bakan arkadaşlarımızla ülkemizin iş ve yatırım ortamını, hükümetimizin ekonomi politikalarını, küresel ticaret sahnesinde artan etkisini ve yenilikçi alanlarda attığımız güçlü adımları değerlendirdik" bilgisini paylaştı. Bakan Bolat, Türkiye'nin stratejik konumu, güçlü sanayi altyapısı, dinamik ekonomisi, nitelikli iş gücü ve üretim kapasitesiyle yatırımcılar için istikrarın, güvenin ve fırsatın merkezinde olduğuna işaret etti.