Doluluklar eylülde yüzde 80’i aştı

Yüksek sezon olan temmuzağustosu dolu dolu kapatan turizm sektörü sarı yaz olarak adlandırılan eylül-ekim ayına da güçlü bir başlangıç yaptı. Bu dönemde Antalya'dan Bodrum'a, Marmaris'ten Ayvalık'a bütün oteller yoğun bir rezervasyon akışı alırken otellerin doluluk ortalaması ise yüzde 80'i aştı. Fiyatların temmuz-ağustos sezonuna göre yüzde 20 ila 30 arasında daha uygun olduğu bu dönemde, yerli ve yabancı turist akını yaşandı. Güzel bir eylül dönemine giriş yaptıklarını belirten turizmciler, etkinlik, festival ve toplantılarla ekim ayını da yüzde 70-80 doluluk ortalamasıyla kapatmayı hedefliyor.

FİYATLAR % 20-30 DAHA UYGUN

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, otellerdeki doluluk oranlarının yüksek olduğunu belirterek, "Eylül ayına güzel bir başlangıç yaptık. Antalya'da doluluk ortalamamız eylülde yüzde 90'ın üzerinde" dedi. Eylülde Antalya'da fiyatların yüksek sezon olan temmuz- ağustosa göre yüzde 20-30 daha uygun olduğunu aktaran Kavaloğlu, hem havaların sıcak gitmesi hem de fiyatların bir miktar düşmesiyle ilginin arttığını kaydetti. Bu dönemde Rus, Alman, İngiliz ve Polonyalılar olmak üzere yoğun bir yabancı talebi olduğuna dikkat çeken Kavaloğlu, "Ayrıca okul sorunu olmayan 25-30 yaş arası gençler, küçük çocuklu aileler, beyaz ve mavi yakalılar ve orta yaş üzeri olmak üzere yerli turistin de güçlü bir ilgisi var" ifadelerini kullandı.

SEZON KASIM SONUNA UZAYACAK

Ekim ayının da yoğun geçeceğini anlatan Kavaloğlu, "Avrupa'nın bazı tatil periyotları var, o tatil periyotlarının da peş peşe gelmesiyle ekim de çok dolu geçecek gibi gözüküyor. İyi bir sezon kapanışı yapacağız. Ekim, kasıma kadar şu anda gelen rezervasyonlar geçen seneye göre yüzde 2-3 üzerinde" şeklinde konuştu. Kasım ayına dair de değerlendirmelerde bulunan Kavaloğlu, "İklim şartları el verdiği sürece sezonun kasımın sonuna kadar uzayacağını düşünüyoruz" dedi.



MARMARİS GEÇEN YILIN %10 ÜZERİNDE

Marmaris ve Fethiye'de otelleri bulunan Orka Hotel Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, "Eylülde de talep çok yüksek. Bölgedeki otellerin doluluk ortalaması yüzde 85'lerde" dedi. Torunoğulları, geçen yılın eylül ayına göre dolulukların yüzde 10 artıda olduğu-olduğunu belirterek, "Dolar bazında fiyatlar artmasına nu rağmen yabancı talebi yüksek" diye konuştu.



BODRUM EKİMDE FESTİVALLERLE DOLACAK

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, eylül ayına yüzde 80 doluluklarla girdiklerine dikkat çekti. Dengiz, "Yurtdışı uçuşları kesintisiz devam ediyor. İngilizler başta olmak üzere Polonya, Rusya ve Almanya'dan yoğun bir talep var. Özellikle Ruslar Ege'yi keşfetti. Son 2-3 yıldır artan bir talep var. Aynı zamanda yerli turistin de talebi yüksek" dedi. Ekim ayının Bodrum'da festival, etkinlik ve yarışmalar ayı olduğunu vurgula- yan Dengiz, "Bodrum Cup, Boat Show, motor yarışları gibi etkinliklerle ekimde doluluk oranlarımız yüzde 70'e çıkacak" diye konuştu.



AYVALIK KIŞ SEZONUNDA DOLU GİRİYOR

Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir otoyoluyla birlikte turist akışının daha da canlandığı Balıkesir Ayvalık'ta da otellerin dolulukları yüzde 70'i aştı. Özellikle otoban ve köprü etkisiyle Ayvalık'ın artık kış sezonunda dahi talep gördüğünü belirten Ayvalık Engin Reis Otel Genel Müdürü Özge Atala, "Şu anda oteller yüzde 70-80 bandında dolu. Fiyatlar yaz sezonuna göre yüzde 25 düştü. Genç çiftler, orta yaş ve üzeri aileler talep gösteryior" dedi. Ayvalık'ın kış sezonunda da dolduğunu belirten turizmci Nurihan Baturalp de, "Restoranlarda hafta sonları yer bulmak çok zor. Burada artık turizm neredeyse 12 aya uzadı. Bunda en büyük etki ise İstanbul'a yakınlık" diye konuştu.