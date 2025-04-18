Zirai don sonrası “fahiş fiyat” mercek altında

Ticaret Bakanlığı, zirai don sonrası bazı ürünlerde manipülatif fiyat hareketlerine karşı denetimlerini yoğunlaştırırken ekipler don olayının görüldüğü iller başta olmak üzere ülke genelinde 1.271 firma ve 8 bin 476 ürünü inceledi. Türkiye'de gerçekleşen ve birçok ili farklı ölçüde etkileyen zirai don olayı sonrası, bazı meyve ve sebze fiyatlarında artışa gidildiği yönünde tespitler yapıldı. Ticaret il müdürlüklerince, özellikle limon ticareti yapan firmalarda denetimler gerçekleştirilerek, işletmelerin limon stok durumları, stok giriş ve çıkış hareketleri, alış ile satış fiyatları denetlendi. Ticaret Bakanlığı kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarında artışa giderek vatandaşların mağdur olmasına sebep olan girişimlere yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bakanlık, arz güvenliğinin sağlanması amacıyla tarımsal ürün ve gıda maddelerinin arz-talep dengesi ile zirai donun fiyatlar üzerindeki etkisini yakından takip ediyor. Bu kapsamda fırsatçı girişimlere yönelik Türkiye genelinde piyasa denetim ve gözetim faaliyetleri yürütüldü.