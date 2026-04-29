Dönüşümü hızlandıracak proje geliyor

Türkiye gayrimenkul sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Gayrimenkul Zirvesi'nde konuşan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, vatandaşa dönüşümü anlatmak için yeni bir proje başlatacaklarını açıkladı. Türkiye gayrimenkul sektörünün önemli buluşma platformlarından olan ve bu yıl 'Soruyu Değiştirmek' temasıyla düzenlenen GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nde konuşan Çekici, "Soruyu Değiştirmek aslında bir zihniyet değişimi çağrısı. Gayrimenkul enstrümanlarını arsa, beton, taş, toprak olarak değil, bir yatırım aracı olarak değil, ekonominin kendisi olarak görüyoruz. Zihinsel açılımlarla yeni bir sektörel düzen inşa etmek zorundayız. Kaynak, sermaye, güven ve zekâ... Bu dördünü birleştirdiğimizde ülkemize daha çok katma değer yaratacak daha büyük bir sektör inşa edebiliriz" dedi. Çekici, 'erişilebilir konuta, daha sağlam bir finansmana ve daha güvenli şehirlere kapı açmak için' sektöre güç birliği çağrısı yaptı.

İŞBİRLİĞİ ŞART

GYODER'in, kentsel dönüşüm konusunda tarafsız bir noktadan bakarak yeni bir proje başlatacağını belirten Çekici, "Kentsel dönüşüm konusunda bilgisizlik önemli bir sorun. Bu nedenle gayrimenkul okur yazarlığı gibi dönüşüm okur yazarlığı eğitimleri de temel ihtiyaç. Kamunun ilgili paydaşları, yerel yönetimler ve özel sektör işbirliği yapılacak. Dijital eğitimler ve telefon bilgi hattı kurulmasının yanında sokak sokak mahallle mahalle vatandaşla buluşmayı da planlıyoruz. Böylece dönüşüm konusunda vatadaşın aklındaki tüm sorulara yanıt verip sürecin hızlanmasına katkı sunmak istiyoruz. Bu yaz projeyi başlatmayı hedefliyoruz" dedi. Zirveye katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, 81 ilde hak sahipleri belirlenen 500 bin sosyal konut için çalışmaların hızla devam ettiği bilgisini verdi. Bulut, "Bugüne kadar TOKİ eliyle 1 milyon 750 binden fazla konut inşa etmiş, yaklaşık 7 milyon vatandaşımızı güvenli yuvalarına kavuşturan devletimiz 500 bin sosyal konutu da hızla tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edecek" dedi. Bugüne kadar 2 milyondan fazla bağımsız birimin dönüştüğünü belirten Ömer Bulut, "Kampanyalar ve kredi paketleri ile dönüşümü kolaylaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

DÖNÜŞÜM ZORUNLU

EMLAK Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, Türkiye'de gayrimenkul sektörünün gücünden bahsederek, "Özellikle deprem bölgesinde kısa sürede 455 bin 357 bağımsız bölüm devletimizin koordinasyon gücünü, sektörümüzün üretim kapasitesini ve milletimizin dayanışmasını ortaya koyan önemli bir başarıdır" dedi. Kentsel dönüşümün tercih değil zorunluluk olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Güvenli, planlı ve sürdürülebilir şehirler inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur" şeklinde konuştu. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da gayrimenkul üreticilerinin sıfır atık konusunda paydaş olabileceğine işaret ederek, "Sizler konutları sıfır atık uyumlu, iklim dostu ve karbon nötr yaparsanız bizler Türkiye ve dünya olarak net sıfır emisyon hedefimize daha hızlı ulaşırız" dedi.

OTOPARK VE LOJMAN SORUNU ÇÖZÜLMELİ

GAYRİMENKUL sektörünün yaklaşık 2 milyon kişiye istihdam sağladığını, 200 sektörü doğrudan veya dolaylı olarak etkilediğini ve lokomotif sektör olduğunu belirten İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ise "İstanbul'da tek yaşayanların oranı yüzde 20'ye çıktı. Konut üreticilerinin değişen toplum yapısını ve bu yelpazeyi dikkate alarak kurgularını oluşturmalı. İstanbul'da görev yapan kamu görevlilerinin konut ihtiyacını karşılamak için mutlaka yeni çözümler konuşmamız gerekiyor. Daha önceki dönemlerde birçok devlet memuru İstanbul'a gelmek için bağlantılar aramaya çalışıyordu. Şu anda emin olun İstanbul'da çalışan birçok kamu görevlisi İstanbul'dan gitme yoluna yolunu arıyor. Bundaki en önemli etken kiraların maliyeti. Bir diğer önemli sorun otoparklar. Dönüşüme giren binalarda otopark sayısı artırılmalı. Dönüşümde konutların yanı sıra ticari yapıların ve işyerlerinin de dönüşmesi gerek" dedi.