Dört yem üreticisine 159.4 milyon lira ceza

YEM üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüse yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamlayan Rekabet Kurulu, 4 teşebbüse Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 159.4 milyon lira idari para cezası verilmesine hükmetti. 2021 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden takdiren, Abalıoğlu Yem Sanayi'ne 40 milyon 516 bin lira, C.P. Standart Gıda San. ve Ticaret'e 44 milyon 780 bin, Matlı Yem Sanayi ve Ticaret'e 58 milyon 392 bin lira ve Erişler Yem San. ve Ticarete ise 15 milyon 702 bin lira olmak üzere toplam 159 milyon 391 bin 819 lira idari para cezası verilmesine, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara idare mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, oybirliğiyle karar verildi.