Dört yılın en düşük enflasyonu % 31.07

İç ve dış şoklara karşı direncini kanıtlayan ve kararlılıkla uygulanan ekonomik program meyvelerini vermeye devam ediyor. Son 21 çeyrektir kesintisiz büyüyen, işsizliği 30 aydır tek hanede tutan, yıllık cari açığı yüzde 70'e yakın düşürüp ihracatta rekorlar kıran Türkiye, enflasyonu indirmede de önemli bir eşiğe geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kasımda yüzde 0.87 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

30 AYIN EN DÜŞÜĞÜ

Aylık bazda son 30 ayın en düşük fiyat artışı yaşanırken, aynı zamanda son 6 yılın en düşük kasım enflasyonu yaşandı. Ekimde yüzde 32.87 olan yıllık enflasyon ise, kasımda yüzde 31.07'ye inerek son 4 yılın en düşük seviyesine geriledi. Böylece Mayıs 2024'te yüzde 75.45 olan yıllık enflasyonda 18 ayda yaşanan düşüş 44.38 puana ulaştı. Kasım 2023'te yüzde 60.09, Kasım 2024'te yüzde 42.91 olan 11 aylık enflasyon, Kasım 2025'te ise yüzde 29.74'e geriledi.

GIDADA FİYATLAR İNDİ

Enflasyonda aylık bazda en yüksek artış yüzde 3.33 ile eğlence ve kültür grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 2.42 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 1.78 ile ulaştırma ve yüzde 1.70 ile konut grubu izledi. Aylık bazda gerileyen tek grup 0.69 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde görüldü. Aylık enflasyona en yüksek katkı yüzde 0.29 ile konut ve yüzde 0.27 ile ulaştırmadan geldi. Yıllık enflasyonun en yüksek olduğu grup yüzde 66.17 ile eğitim olurken, bunu yüzde 49.92 ile konut, yüzde 33.91 ile lokanta ve oteller izledi. Gıdada grubunda yıllık enflasyon yüzde 27.44 ile 48 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yıllık enflasyona en yüksek katkı 7.57 ile konut grubundan gelirken, gıdadan gelen katkı 6.83 oldu. Yıllık enflasyonun en düşük olduğu grup yüzde 8.99 ile giyim ve ayakkabı oldu. Tüketici fiyatları bazında kasımda en yüksek fiyat artışı yüzde 16.97 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 9.52 ile taze sebzeler (patates hariç) olarak belirlendi.

KİRADA 33 AYIN EN DÜŞÜĞÜ

Hizmetler grubunda yıllık enflasyon kasım ayında bir önceki aya göre 0.23 puan azalarak son 43 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 44.21 olarak gerçekleşti. Kira fiyatlarında ise kasım ayında aylık enflasyon son 33 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 2.49 oranında gerçekleşirken, yıllık enflasyon son 32 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 63.59'a indi. Enerji, gıda ve içecekler, tütün ve altın ürünleri hariç TÜFE (Çekirdek-C) aylık enflasyonu yüzde 1.22 oranında gerçekleşirken yıllık çekirdek enflasyon ise son 48 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 31.65'e indi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın 4. enflasyon raporu toplantısında 2025 yılsonu için enflasyon tahmin aralığını yüzde 31-33'e yükseltmişti. 2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile 19 aralığına gerileyeceği öngörüsü korundu. 2025 yılsonu enflasyon ara hedefi yüzde 24 olurken, 2026 ve 2027 yılları için ise enflasyon hedefi yüzde 16 ve yüzde 9 olarak belirlenmişti. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı ortaya çıktı. Açıklanan enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 35.91 olarak hesaplandı. Son bir yıldır kira artış oranı enflasyon oranına göre hesaplanıyor.





200 PUANLIK FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, enflasyonun yılı yüzde 31 civarında kapatacağı öngörüsünde bulunarak, Merkez Bankası'nın 11 Aralık'ta 100 baz puanlık faiz indirimi yapabileceğini söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz da enflasyonun beklentinin çok altında, gerçekleştiğine dikkat çekerek, "Piyasada 200 baz puanlık faiz indirimi beklentiler dahiline girdi" dedi. Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör de, "Merkez Bankası'nın aralık toplantısında 200 baz puanlık bir indirimle politika faizini yüzde 37.5 seviyesine çekmesini bekliyoruz" diye konuştu.



FİYAT İSTİKRARINDA KARARLIYIZ

SON 2.5 yılın en düşük aylık enflasyonu gerçekleşti. Kasımda yıllık enflasyon son dört yılın en düşük seviyesi olan yüzde 31.1'e geriledi ve 2024 yılı Mayıs ayına göre iyileşme 44 puanı aştı. Yıllık temel mal enflasyonu yüzde 19'un altına düştü. Ağustos- Ekim aylarında uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşen gıda enflasyonu kasımda normalleşti. Aylık enflasyondaki ılımlı seyrin aralıkta devam etmesini bekliyoruz. Fiyat istikrarını merkeze alan programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.





SOSYAL REFAH YÜKSELECEK

Programımızın temel önceliği olan enflasyonun düşürülmesinde olumlu sonuçlar almaya devam ediyoruz. Verimlilik artışı sağlayan, dengeli ve sürdürülebilir büyüme politikamız önümüzdeki dönemde de enflasyonla mücadeleye katkı sağlamaya devam edecektir. Para politikası, maliye politikası ve yapısal dönüşümleri içeren bütüncül politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam ederek 2026 yılı sonunda yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedeflediğimiz enflasyon oranı geriledikçe öngörülebilirlik artacak, yatırım ortamı iyileşecek, sosyal refah kalıcı şekilde yükselecektir.





OLUMLU GELİŞMELER GÜÇLENİYOR

Makroekonomide olumlu gelişmeler hızlanarak güçleniyor. Büyüme, yatırımlar, istihdam, ihracat ve sektörel güven endekslerindeki olumlu artışlar, enflasyon cephesinde de gelen olumlu ve ümit verici verilerle güçlendi. Son 48 ayın en düşük enflasyon verisi, gerek tüketici enflasyonu, gerekse gıda ve hizmetler enflasyonu ile üretici fiyatları enflasyonunda aşağı yönlü gerileme devam ediyor. Önümüzdeki yıl, enflasyon oranında 20'li rakamların en alt seviyesine inmeyi hedefliyoruz.