Dost ve müttefik ülkelere 3 milyar TL hibe

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 yılında anlaşma yapmaya gerek duyulmaksızın dost ve müttefik ülkelere verilebilecek mal ve hizmetlere ilişkin düzenleme yapıldı. Dost veya müttefik devletlere yapılacak hibe, mübadele ve yardım işlemlerine dair parasal limit 3 milyar TL olarak belirlendi.Hibe edilebilecek ürünler listesinde savunma, sağlık, eğitim, lojistik, afet ve acil durumlar başta olmak üzere çok geniş bir yelpazede malzeme ve hizmet türlerine yer verildi.Listede silah ve mühimmat ile bunlara ait yedek parçalar, askeri giyim ve kişisel teçhizat malzemeleri, kara, deniz ve hava araçları ile alt sistemleri ve yedek parçaları gibi savunma ve güvenlik alanına yönelik pek çok kalem yer aldı.Ayrıca insansız hava araçları, dronlar ve dronsavar sistemler ile optik ve elektrooptik malzemeler de listede bulunuyor.Kararda sağlık alanına yönelik malzeme ve hizmetler de kapsam dahilinde sayıldı. İlaçlar, ilaç hammaddeleri, tıbbi sarf malzemeleri, sağlık cihazları ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçalar listede yer aldı. Eğitim ve eğitim yardımcı malzemeleri, yayınlar, ofis ve kırtasiye malzemeleri ile spor malzemeleri de anlaşmasız olarak verilebilecek kalemler arasında gösterildi.Afet ve acil durumlarda kullanılmak üzere prefabrik yapılar, çadırlar, battaniyeler, arama ve kurtarma ekipmanları ile ulaştırma hizmetleri de düzenleme kapsamında yer aldı. Ayrıca afet ve acil durumlarda gerçekleştirilecek arama-kurtarma ve enkaz kaldırma faaliyetlerine yönelik uzman ekip ve malzeme desteği sağlanabileceği belirtildi.Listede akaryakıt ve yakacak, yer, yakıt ve liman kolaylık hizmetleri, gazlar (oksijen, asetilen ve benzeri) ile ulaştırma hizmetleri de bulunuyor. Tatbikat, eğitim, toplantı, ziyaret ve müsabaka gibi faaliyetler kapsamında yabancı personelin taşınmasına yönelik ulaştırma hizmetleri de bu çerçevede değerlendirilecek.