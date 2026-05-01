Türkiye istikrar adası oldu

Güvenliğin en önemli madde olarak görüldüğü turizm sektöründe Türkiye yine büyük bir başarıya imza attı. Bölgesel savaşların yanı sıra 28 Şubat'ta başlayan İran-İsrail- ABD savaşına rağmen Türkiye güven ve istikrar adası olduğunu kanıtlayarak mart ayında turist sayısını yüzde 8.2 artırdı. Yılın ilk üç ayında bir önceki yılın aynı çeyreğine göre turist sayısı yüzde 1.5 artarak 9 milyon 258 bin 129 kişiye çıktı. Ziyaretçilerin yüzde 25.7'sini 2 milyon 376 bin 343 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Söz konusu dönemde turizm gelirlerini de yüzde 4.2 artırmayı başaran Türkiye, 9 milyar 896 milyon 456 bin dolar gelir elde etti. Bu çeyrekte ülkemizde geceleme yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 102 dolar oldu. Ortalama kalış süresi ise 10.92 olarak gerçekleşti.

GÜÇLÜ BAŞLANGIÇ YAPTI

İlk çeyrek turizm verilerini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy açıkladı. Küresel gelişmelerin sektöre etkilerine değinen Bakan Ersoy, Türkiye'nin zorlu uluslararası koşullara rağmen turizmde güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti. Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, son yılların en büyük güvenlik krizini başarıyla yöneterek, ateş çemberi içindeki bölgesinin istikrar adası olduğunu bir kere daha tespit ve tescil etti. Yılın ilk üç ayında turist sayısı yüzde 1.5 artarak 9 milyon 258 bin 129 kişiye çıktı. Turizm gelirleri de yüzde 4.2 artarak 9 milyar 896 milyon 456 bin dolara yükseldi" dedi.

KRİZ YÖNETİMİNDE USTA

"Geçen yıl ocak ayını 2 milyon 950 bin ziyaretçiyle kapatmıştık. Bu yılı 3 milyon 131 bin ziyaretçiyle kapattık. Yüzde 6.1'lik bir artış gerçekleşti" diyen Bakan Ersoy, turizmde şubat ve mart aylarında Ramazan'ın ve Amerika-İsrailİran savaşının etkilerinin görüldüğünü buna rağmen geçen yıl martta 2 milyon 995 bin olan ziyaretçi sayısının bu yıl yüzde 8.2'lik artışla 3 milyon 240 bin olarak gerçekleştiğini kaydetti. Savaş olmasaydı mart ayında çift haneli büyümenin gerçekleşeceğini vurgulayan Ersoy, "Rakamlar Türkiye'nin turizmde yalnızca güçlü bir destinasyon değil aynı zamanda kriz yönetimi konusunda ne kadar yüksek bir kapasiteye sahip olduğunu da açıkça ortaya koymaktadır. Bu yıl da aynı kararlılıkla ve mevcut tecrübelerimizle sektörümüz ve devlet el ele vererek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



TANITIMLAR İKİ KATINA ÇIKTI

BÖLGESEL gelişmelerin ardından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile birlikte çok güçlü bir refleks gösterdiklerini anlatan Bakan Ersoy, "Ajansımız, gelişmelerin ilk anından itibaren uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini kesintisiz şekilde sürdürdü. Birçok hedef pazarda tanıtım çalışmalarını iki katına çıkardı. Yani biz savaş başladı diye durmadık tam tersi tanıtım faaliyetlerini iki katına çıkardık. Dijital mecralardan geleneksel iletişim kanallarına kadar geniş bir yelpazede yürütülen bu çalışmalarla Türkiye'nin güçlü, güvenli ve cazip bir destinasyon olduğu mesajı küresel ölçekte kararlılıkla verildi" dedi.



GLOBAL ETKİNLİKLERİN MERKEZİ

ERSOY, süreci uzaktan izlemediklerini, sahada ortak akılla çözüm ürettiklerini vurgulayarak, "2026'da Antalya Diplomasi Forumu, NATO Zirvesi, Uluslararası Uzay Kongresi ve COP31 gibi global etkinliklerin merkezi olacağız. Formula 1, UEFA Avrupa Ligi Finali gibi organizasyonların yanı sıra dünya yıldızlarının konserlerine de ev sahipliği yapacağız" dedi.



FORMULA 1 İLE 4 GÜNDE 650 MİLYONLUK ERİŞİM

FORMULA 1 açıklamasının yapıldığı ilk 4 günde 50'den fazla ülkede 2 bini aşkın haberle küresel medyada yaklaşık 650 milyonluk bir erişime ulaşıldığına işaret eden Ersoy, "44'ten fazla dilde içerik üretilmesi ve milyonlarca izlenmeye ulaşan video içerikleriyle birlikte, Formula 1 Türkiye Grand Prix'si yalnızca spor dünyasında değil, ana akım uluslararası iletişim kanallarında da birinci sınıf bir gündem başlığı haline geldi" açıklamasını yaptı.