Döviz kazandırıcı sektörleri destekleyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış turizm gelirinin 65.6 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek için döviz kazandırıcı sektörleri desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Hizmet ihracatının önemine dikkat çeken Şimşek, "Jeopolitik gelişmelerin turizm sektörü üzerindeki etkilerini sınırlamak için gereken adımları hızla attık. Turizm Destek Paketi ile sektöre ilave teminat ve kredi imkanı sağladık" dedi.

ALMANYA LİDER KONUMDA

İlk çeyrekte 678 bin ziyaretçiyle Almanya en çok turist gönderen ilk 5 ülkede liderliği elde tutarken bunu 651 bin ziyaretçiyle Rusya, 539 bin ziyaretçi Bulgaristan izledi. 527 bin ziyaretçiyle İran dördüncü olurken, 314 bin ziyaretçiyle Birleşik Krallık listede beşinci sırada yer aldı.