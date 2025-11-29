DTÖ Trump’ın tarife restinin küresel ticaret etkisini açıkladı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD'nin gümrük vergileri öncesinde siparişlerin önceden alınmasıyla yılın başında görülen artışın etkisinin azaldığını, böylece bir önceki çeyrekte küresel mal ticaretinin yavaşladığını açıkladı.

KÜRESEL TİCARETTE ILIMLI BELİRTİ

DTÖ Cuma günü yayımladığı raporda, mal ticareti barometresinin Haziran'daki 102,2 seviyesinden Eylül ayında 101,8'e gerilediğini bildirdi.

Barometrede 100 düzeyi, orta vadeli eğilimlerle uyumlu bir şekilde sonraki çeyrekte büyüme olacağına işaret ediyor.

DTÖ'nün raporunda, havayolu kargo ve konteyner taşımacılığı verilerinin Haziran ayına kıyasla zayıflamış olmasına rağmen genişleme sinyali vermeyi sürdürdüğü belirtildi. Ayrıca, mal taşımacılığında dünya genelinde bir soğuma gözlendiği ifade edildi.

Öte yandan DTÖ, "Genel olarak, endekslerin küresel ticaret büyümesinde ılımlı belirtiler gösterdiğini de paylaştı.

TARİFELERE RAĞMEN BİRÇOK ASYA ÜLKESİNDEN ABD'YE GELEN SEVKİYAT ARTTI

ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok büyük ticaret ortağından yapılan ithalata uyguladığı yüzde 10 ve üzeri gümrük vergileri, yıl boyunca uluslararası ticareti etkiledi. Bu durum, Amerikalı ithalatçıların vergilerden kaçınmak amacıyla siparişlerini öne çekmesine ve gümrük vergilerinin yüksek olduğu pazarlardan talebi başka ülkelere yönlendirmesine yol açtı.

Örneğin, ABD'nin Çin'den ithalatı bu yılın Ağustos ayına kadar yüzde 22 geriledi. Buna karşılık, Vietnam, Hindistan, Tayland, Malezya ve Tayvan gibi ülkelerden yapılan sevkiyatlar yıl başından bu yana yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi.

DTÖ'nün 7 Ekim'de yaptığı en son tahminlere göre, bu yıl dünya ticaret hacminin yüzde 2,4 büyümesi bekleniyor, bu da 2024'teki yüzde 2,8'lik büyüme hızından daha düşük seviyede.

DTÖ 2026 yılı için ise ticaret hacminin yüzde 0,5'e kadar kesin bir yavaşlama bekliyor.