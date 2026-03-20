DTÖ uyardı: Orta Doğu gerilimi küresel ticareti yavaşlatabilir

2025 yılında yapay zekâ destekli ürünlerin etkisiyle güçlü bir büyüme kaydedildiği hatırlatılırken, 2026'da ise belirgin bir yavaşlama beklendiği aktarıldı. Çatışmaların uzaması halinde bu yavaşlamanın daha da derinleşebileceği, ancak gerilimin hızlı şekilde sona ermesi ve yapay zekâ yatırımlarının sürmesi durumunda görünümün yeniden iyileşebileceği ifade edildi.

DTÖ ekonomistleri, petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatlarının yıl boyunca yüksek kalması halinde küresel mal ticaretindeki büyümenin 0,5 puan düşebileceğini ve artış oranının yüzde 1,4 seviyesine kadar gerileyebileceğini öngörüyor.