Dubai gayrimenkul piyasasında savaş etkisi: Satışlar yüzde 25 düştü, fiyatlar ne olacak?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın Körfez'deki ABD müttefiklerini hedef almasıyla genişleyen çatışma, bölge ekonomisini derinden sarsarken Dubai'deki gayrimenkul sektörünü de olumsuz etkiledi. Yatırım ve turizm merkezi olarak öne çıkan şehirde, özellikle yabancı yatırımcıların ilgisinde ciddi bir zayıflama görülüyor.

Son yıllarda hem turizm hem de konut yatırımları açısından küresel cazibe merkezi haline gelen Dubai, Türk yatırımcıların da yoğun talep gösterdiği lokasyonlardan biri olmuştu. Ancak artan jeopolitik riskler, yatırımcı güvenini zedeleyerek piyasada belirgin bir yavaşlamaya yol açtı.

Verilere göre, 16 Şubat-1 Mart döneminde 8 bin 199 olan konut satış adedi, çatışmaların ardından yüzde 25 düşüşle 6 bin 129 seviyesine geriledi. Aynı süreçte toplam işlem hacmi de yüzde 25,7 azalarak 7,55 milyar dolardan 5,61 milyar dolara düştü.

Öte yandan, Dubai Finansal Piyasası'nda işlem gören gayrimenkul şirketlerinin performansını yansıtan endekste de son bir ayda yüzde 25'i aşan kayıplar dikkat çekti.

Uzmanlar, satış adetlerindeki bu sert düşüşe rağmen fiyatlarda henüz belirgin bir gerileme yaşanmadığını ifade ediyor. Ancak savaşın uzaması durumunda fiyatların da aşağı yönlü baskı altına girebileceği ve uluslararası yatırımcı ilgisinin daha da azalabileceği değerlendiriliyor.