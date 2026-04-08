Dubai’de savaş etkisi: Konut satışları Mart’ta yüzde 30 geriledi!

Dubai'de konut satışlarındaki düşüş, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından martta bir önceki aya göre yüzde 30,5'e ulaştı.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve ardından Tahran yönetiminin misillemeleriyle bölgesel bir gerginliğe dönüşen çatışmalarda bir ayı aşkın süre geride kaldı.
Son dönemde Türk vatandaşlarının en çok konut aldığı yerler arasında üst sıralarda bulunan Dubai gayrimenkul sektörü de Orta Doğu'daki krizden olumsuz etkilenmeye devam ediyor.
ABD ve İsrail ile İran arasındaki saldırıların bölge ülkelerine de sıçraması, uluslararası gayrimenkul yatırımcıları açısından ilgi odağı haline gelen Dubai'de konut satışlarının düşmesine neden oldu.
Dubai'deki gayrimenkul piyasasına ilişkin verilerin yer aldığı dijital platform DXB Interact verilerine göre, 2 Şubat-1 Mart döneminde 17 bin 27 olan konut satış adedi, savaşın başlamasının ardından geçen dört haftada (2-29 Mart) 11 bin 828'e geriledi. Böylece ilk iki haftada yüzde 25 olan satış adetlerindeki düşüş, bir aylık dönemde yüzde 30,5'e yükseldi.
Bir aylık dönemde konut satışlarında oluşan işlem hacmi de yüzde 36 azalarak 16,53 milyar dolardan 10,58 milyar dolara indi.
Dubai Financial Market (DFM) bünyesinde yer alan ve borsada işlem gören gayrimenkul şirketlerinin hisselerini takip eden Dubai Finansal Piyasası Gayrimenkul Endeksi'nde (Dubai Financial Market Real Estate Index) son bir aylık düşüş de yüzde 21,23 olarak gerçekleşti.