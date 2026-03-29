Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa gömüldü! Savaş sonrası olağan üstü tasarruf önlemleri devrede

Mısır, küresel petrol fiyatlarında yaşanan artışın etkilerini sınırlamak amacıyla enerji tüketimini azaltmaya yönelik kapsamlı tedbirleri yürürlüğe aldı. Hükümetin açıkladığı önlemler, ülke genelinde günlük yaşamı doğrudan etkilemeye başladı.
ÖNLEMLER BİR AY BOYUNCA UYGULANACAK
Mısır Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, tedbirler cumartesi akşamı itibarıyla yürürlüğe girerken en az bir ay boyunca uygulanacak. Yetkililer, gerek görülmesi halinde sürenin uzatılabileceğini de belirtti.
İŞLETMELERE ERKEN KAPANMA ZORUNLULUĞU
Alınan kararlar kapsamında:
Ticari işletmeler, restoranlar, alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatrolar ile düğün salonları saat 21.00'de kapanacak
Perşembe, cuma ve resmi tatillerde kapanış saati 22.00 olacak
Bu adımın özellikle akşam saatlerindeki yüksek enerji tüketimini azaltmayı hedeflediği ifade edildi.
SOKAK AYDINLATMALARI VE REKLAMLAR KISILDI
Enerji tasarrufu planı yalnızca işletmelerle sınırlı kalmadı.
Kahire sokaklarından gelen görüntülerde, erken kapanan işletmeler nedeniyle bazı bölgelerin karanlığa gömüldüğü dikkat çekti. Özellikle merkezi noktalarda yer alan reklam panolarının ışıklarının kapatıldığı görüldü.
BÜYÜK PROJELER YAVAŞLATILIYOR
Hükümet ayrıca enerji yoğun projelere de sınırlama getirdi.
HAFTADA BİR GÜN UZAKTAN ÇALIŞMA
Mustafa Medbuli, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, enerji tasarrufu kapsamında yeni bir uygulamayı da devreye aldıklarını belirtti. Buna göre, 5 Nisan itibarıyla kamu ve özel sektörde haftada bir gün uzaktan çalışma sistemine geçilecek.
PETROL KRİZİ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR
Alınan önlemlerin arkasında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası yükselen petrol fiyatları yer alıyor. Enerji maliyetlerindeki artış, birçok ülke gibi Mısır'ı da tasarruf önlemleri almaya yöneltti.
Mısır'da başlayan bu uygulamaların, enerji krizinin derinleşmesi halinde daha da genişletilebileceği değerlendiriliyor.