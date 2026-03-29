Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa gömüldü! Savaş sonrası olağan üstü tasarruf önlemleri devrede

HAFTADA BİR GÜN UZAKTAN ÇALIŞMA

Mustafa Medbuli, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, enerji tasarrufu kapsamında yeni bir uygulamayı da devreye aldıklarını belirtti. Buna göre, 5 Nisan itibarıyla kamu ve özel sektörde haftada bir gün uzaktan çalışma sistemine geçilecek.

PETROL KRİZİ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Alınan önlemlerin arkasında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası yükselen petrol fiyatları yer alıyor. Enerji maliyetlerindeki artış, birçok ülke gibi Mısır'ı da tasarruf önlemleri almaya yöneltti.

Mısır'da başlayan bu uygulamaların, enerji krizinin derinleşmesi halinde daha da genişletilebileceği değerlendiriliyor.