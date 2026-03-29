Haberler Ekonomi Haberleri Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa gömüldü! Savaş sonrası olağan üstü tasarruf önlemleri devrede
Giriş Tarihi: 29.03.2026 10:51

Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa gömüldü! Savaş sonrası olağan üstü tasarruf önlemleri devrede

Mısır'da, İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının sürmesiyle küresel petrol fiyatlarında yaşanan artışın etkileriyle mücadele amacıyla enerji tüketimini azaltmaya yönelik bir dizi hükümet önlemi uygulanmaya başlandı. Ülke genelinde dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa gömüldü.

Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa gömüldü! Savaş sonrası olağan üstü tasarruf önlemleri devrede
Mısır, küresel petrol fiyatlarında yaşanan artışın etkilerini sınırlamak amacıyla enerji tüketimini azaltmaya yönelik kapsamlı tedbirleri yürürlüğe aldı. Hükümetin açıkladığı önlemler, ülke genelinde günlük yaşamı doğrudan etkilemeye başladı.

ÖNLEMLER BİR AY BOYUNCA UYGULANACAK

Mısır Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, tedbirler cumartesi akşamı itibarıyla yürürlüğe girerken en az bir ay boyunca uygulanacak. Yetkililer, gerek görülmesi halinde sürenin uzatılabileceğini de belirtti.

İŞLETMELERE ERKEN KAPANMA ZORUNLULUĞU

Alınan kararlar kapsamında:

Ticari işletmeler, restoranlar, alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatrolar ile düğün salonları saat 21.00'de kapanacak
Perşembe, cuma ve resmi tatillerde kapanış saati 22.00 olacak

Bu adımın özellikle akşam saatlerindeki yüksek enerji tüketimini azaltmayı hedeflediği ifade edildi.

SOKAK AYDINLATMALARI VE REKLAMLAR KISILDI

Enerji tasarrufu planı yalnızca işletmelerle sınırlı kalmadı. Uygulamalar kapsamında:

  • Sokak aydınlatmaları azaltıldı
  • Reklam panolarının ışıkları yüzde 50 düşürüldü
  • Kamu araçlarına ayrılan yakıt yüzde 30 azaltıldı

Kahire sokaklarından gelen görüntülerde, erken kapanan işletmeler nedeniyle bazı bölgelerin karanlığa gömüldüğü dikkat çekti. Özellikle merkezi noktalarda yer alan reklam panolarının ışıklarının kapatıldığı görüldü.

BÜYÜK PROJELER YAVAŞLATILIYOR

Hükümet ayrıca enerji yoğun projelere de sınırlama getirdi. Açıklamada:

  • Yeni idari başkentteki hükümet yerleşkesinin saat 18.00'de kapatılacağı
  • Yüksek dizel tüketen büyük ulusal projelerin 2 ay süreyle yavaşlatılacağı

duyuruldu.

HAFTADA BİR GÜN UZAKTAN ÇALIŞMA

Mustafa Medbuli, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, enerji tasarrufu kapsamında yeni bir uygulamayı da devreye aldıklarını belirtti. Buna göre, 5 Nisan itibarıyla kamu ve özel sektörde haftada bir gün uzaktan çalışma sistemine geçilecek.

PETROL KRİZİ ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Alınan önlemlerin arkasında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası yükselen petrol fiyatları yer alıyor. Enerji maliyetlerindeki artış, birçok ülke gibi Mısır'ı da tasarruf önlemleri almaya yöneltti.

Mısır'da başlayan bu uygulamaların, enerji krizinin derinleşmesi halinde daha da genişletilebileceği değerlendiriliyor.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
Dükkanlar erken kapandı, sokaklar karanlığa gömüldü! Savaş sonrası olağan üstü tasarruf önlemleri devrede
