Dünya 2’ncisi olan müteahhitlere ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü Ankara'da düzenlenecek törenle inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record), "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde yer alan Türk müteahhitlerine ödüllerini verecek. Sektör, bugüne kadar 137 ülkede toplam değeri 552 milyar doları aşan yaklaşık 13 bin projeye imza attı. Türkiye'nin küresel arenada gücünü göstererek dünyanın dört bir yanında yapılar inşa eden müteahhitlik sektörü ödüllendirilecek. Dünya çapında referans alınan inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record), "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde yer alan 45 Türk müteahhitlik firmasının temsilcileri ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alacak. Firma sayısı itibarıyla 76 firmayla birinci sırada yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından, 45 firma ile Türkiye küresel müteahhitlik alanında ikinci sırada bulunuyor.

20 MİLYAR DOLARI AŞTI

45 Türk müteahhitlik firmasının bir önceki yıl üstlendikleri uluslararası projelerin değeri 20.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türk müteahhitlerinin, listede yer alan 250 firmanın toplam proje büyüklüğü içindeki payı yüzde 4.2 oldu. Türk müteahhitlik sektörü, Hollanda, İsveç ve Almanya'nın önünde dünya 9'uncusu oldu. Toplam proje büyüklüğü sıralamasında birinci sırada 127.4 milyar dolar ile Çin firmaları yer aldı. Türkiye'den listeye birinci sıradan Enka (dünya sıralaması 46) girerken onu sırasıyla Rönesans (50), Limak (61), Çalık Enerji (63), Esta (72), TAV (84), Ant Yapı (88), Gülermak (92), Yapı Merkezi (103), Cengiz (108), Aslan Yapı (109), Kuzu Grup (113), Mapa (115), Kolin (129) izledi. Kalyon Grubu Türkiye'nin en büyük 15'inci büyük müteahhitlik firması olurken dünyanın ise bu alandaki en büyük 131'inci şirketi oldu. En büyük ilk 250 şirket listesinde ayrıca Nurol, BCM, GAP, Tekfen, Bayburt Grup, Sembol, İlk, Eser, Metag, Polat Yol, Onur, Üstay, IC İçtaş, MBD, Makyol, Alarko, Yüksel, STFA, YDA, Dekinsan, Summa, İris, Tepe, Doğuş, MESA, Zafer, SMK, Dorçe, Özkar ve Orkun firmaları yer aldı.

RUSYA İLK SIRADA

Yurtdışı müteahhitlik sektörü 1972'den bu yana 137 ülkede toplam değeri 552 milyar doları aşan yaklaşık 13 bin projeye imza attı. Üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'da bugüne kadar 103 milyar dolarlık proje yürütüldüğü görüldü. Rusya'yı 54 milyar dolarla Türkmenistan ve 35.3 milyar dolarla Irak izledi. Bu ülkelerin ardından 33.7 milyar dolarlık projeyle Suudi Arabistan ve 31.4 milyar dolarla Libya geldi. Sektörün üstlendiği projelerde 29.6 milyar dolarlık bedelle Kazakistan da öne çıktı.