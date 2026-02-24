Dünya Bankası Ukrayna için maliyet tahminini 588 milyar dolara çıkardı

Rusya-Ukrayna savaşında 4 yıl geride kalırken, Dünya Bankası; Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler (BM) ve Kiev hükümeti işbirliğiyle hazırladığı Ukrayna ekonomisine dair "Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi" raporunu güncelledi.

Raporda, geçen yıl sonu itibarıyla Ukrayna'daki toplam yeniden inşa ve iyileştirme maliyetinin gelecek on yıl için yaklaşık 588 milyar dolar (500 milyar avronun üzerinde) olduğu tahmin edildi.

Bu tutarın Ukrayna'nın 2025 yılı için tahmin edilen nominal gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık 3 katına karşılık geldiği belirtildi.

Dünya Bankası, geçen yıl Ukrayna'nın yeniden inşası ve toparlanması için 524 milyar dolara ihtiyaç olduğunu bildirmişti.

Konuya ilişkin Dünya Bankasından yapılan açıklamada, kalkınma ortaklarının desteğiyle Ukrayna hükümetinin 2026 yılı iyileştirme ve yeniden inşa önceliklerini karşılamak üzere önemli adımlar attığı kaydedildi.

Ukrayna'nın yıkılan konutlara finansman sağlanması, mayın temizliği ve çok sektörlü ekonomik destek programları gibi temel iyileştirme programlarıyla kamu yatırım projelerini içeren ve toplamda 15 milyar doların üzerinde bir tutara ulaşan girişimleri hayata geçirdiği belirtilen açıklamada, Şubat 2022'den bu yana konut, enerji, eğitim, ulaştırma ve diğer temel sektörlerde gerçekleştirilen acil onarımlar ve erken iyileştirme faaliyetleri yoluyla en az 20 milyar dolarlık ihtiyacın da halihazırda karşılandığı ifade edildi.

ÜLKEDEKİ DOĞRUDAN HASAR 195 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Açıklamada, raporun son güncellemesine göre, Şubat 2022 ile Aralık 2025 arasındaki 46 aylık dönemde Ukrayna'daki doğrudan hasarın 195 milyar doların üzerine çıktığı bildirildi.

Bu tutarın geçen yıl yayımlanan rapordaki 176 milyar dolar seviyesine göre daha yüksek olduğu kaydedilen açıklamada, en çok etkilenen sektörlerin konut, ulaştırma ve enerji olduğu vurgulandı.

Açıklamada, enerji sektöründe, geçen yılki rapordan bu yana hasar gören veya yıkılan varlıklarda yaklaşık yüzde 21 artış kaydedildiği, ulaştırma sektöründe ise ihtiyaçların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 24 yükseldiği aktarıldı.

Geçen yıl sonu itibarıyla konut stokunun yüzde 14'ünün hasar gördüğü veya yıkıldığına değinilen açıklamada, bu durumun 3 milyondan fazla haneyi etkilediği kaydedildi.

Açıklamada, toplam uzun vadeli ihtiyaçlar içinde en yüksek yeniden inşa ve iyileştirme ihtiyacının 96 milyar doların üzerinde tutarla ulaştırma sektöründe olduğu, enerji sektörünün yaklaşık 91 milyar dolar, konut sektörünün yaklaşık 90 milyar dolar, ticaret ve sanayi sektörünün 63 milyar doların üzerinde ve tarım sektörünün 55 milyar dolardan fazla tutara ihtiyaç duyduğu belirtildi.