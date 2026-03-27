Dünya Bankası’ndan Orta Doğu’daki savaşa karşı acil rahatlama fonu

KÜRESEL PİYASALARDA ZİNCİRLEME ETKİ

Banka tarafından yapılan açıklamada, çatışmanın emtia fiyatları ve lojistik üzerinde ciddi baskı oluşturduğu, bu nedenle birçok gelişmekte olan ülkenin doğrudan kuruma başvurduğu belirtildi. Açıklamada, "Küresel piyasa gelişmelerini yakından izliyor ve sahadaki etkileri anlamak için en çok etkilenen ülkelerle doğrudan temas kuruyoruz" ifadelerine yer verildi.

Nakliye hatlarında yaşanan aksamaların maliyetleri artırdığına dikkat çekilen açıklamada, arz risklerinin yalnızca enerjiyle sınırlı kalmadığı; gübre ve diğer kritik tarımsal girdilere de yayıldığı vurgulandı. Bu süreçte ham petrol fiyatlarının şubat ile mart arasında yaklaşık yüzde 40 yükseldiği, Asya'ya LNG sevkiyat fiyatlarının neredeyse üçte iki oranında arttığı ve azot bazlı gübre fiyatlarının martta yüzde 50'ye yakın yükseldiği aktarıldı.