Dünya Bankası’ndan Türkiye için yukarı yönlü büyüme tahmini

Dünya Bankası, küresel ekonominin ticaret gerilimlerindeki "tarihi" artışa rağmen beklenenden daha dirençli bir performans sergilediğini belirterek, 2026 yılına ilişkin küresel büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

Yayımlanan son rapora göre, küresel reel GSYH'nin 2026'da yüzde 2,6 oranında artması bekleniyor. Bu oran, Haziran'daki yüzde 2,3'lük tahminin üzerinde. Dünya Bankası, küresel ekonomik dayanıklılığı "dikkat çekici" olarak nitelese de, aşağı yönlü risklerin sürdüğüne dikkat çekti. Raporda, özellikle artan gümrük vergilerinin ihracat akışlarını üçüncü ülkelere kaydırabileceği ve bu ülkelerde yerli üreticilerin koruma önlemleri arayışına girebileceği uyarısı yapıldı.

Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri de yukarı yönlü güncellendi. 2025 yılı tahmini yüzde 3,1'den 3,5'e, 2026 tahmini yüzde 3,6'dan 3,7'ye, 2027 tahmini ise yüzde 4,2'den 4,4'e çıkarıldı.

ABD ekonomisinin 2026 yılı büyüme tahmini yüzde 1,6'dan yüzde 2,2'ye yükseltilirken, Çin için 2025 tahmini yüzde 4,9, 2026 tahmini ise yüzde 4,4 olarak güncellendi.

Küresel enflasyon beklentisi de 2026 için yüzde 2,9'dan yüzde 2,6'ya düşürüldü.