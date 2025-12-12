Dünya çapında bir aktör olabiliriz

Tera Yatırım Holding Yonetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, 5. Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Turkiye'nin finans sektorunde artık yalnızca bolgesel bir guc olarak değil, kuresel olcekte rekabet edebilecek bir aktor olarak konumlanması gerektiğini soyledi. Tezmen, "Turk finans ekosisteminin kapasitesi, insan kaynağı ve teknoloji adaptasyonu dunya standartlarında. Hedefimizi bolgeyle sınırlamamalı, kuresel ligde yer alma iddiasını acıkca ortaya koymalıyız. Turk finans sektoru yalnızca bolgesel değil, dunya capında bir aktor olabilir. Kendimize guvenirsek, kuresel finans mimarisinde cok daha buyuk bir rol ustlenmemek icin hicbir neden yok" diye konuştu.

SES GETİRECEK BAŞARI HİKÂYELERİ

Tezmen, finans sektorundeki kuresel rekabetin artık buyuk olcude teknoloji odaklı olduğunu, Turkiye'nin bu alanda ciddi bir dinamizm yakaladığını soyledi. Yapay zeka, veri merkezleri, blockchain tabanlı cozumler, otomasyon ve dijital iş modelleri gibi alanlarda Turkiye'nin hızla ilerlediğini vurgulayan Tezmen, "Bu teknolojik donuşum, finans sektorumuzun dunyaya acılmasını hızlandıracak en buyuk fırsatlardan biri" dedi. Genc girişimleri desteklemenin, fintech ekosistemi ile finans dunyası arasında daha guclu bir kopru kurmanın onemine vurgu yapan Tezmen, "Bankacılık ve sermaye piyasalarını eşgudumlu calıştırabildiğimiz olcude, kuresel olcekte ses getirecek başarı hikayeleri cıkarabiliriz" dedi.