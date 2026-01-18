Dünya Ekonomi Forumu ‘diyalog ruhu’yla başlıyor

Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yıl 56'ncısı düzenlenen yıllık toplantıları "diyalog ruhu" temasıyla gerçekleştirilecek. 130 ülkeden katılımcıyı bir araya getirecek WEF, 19-23 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında yapılacak. Zirveye 65 devlet ve hükümet başkanı, 55'i ekonomi ve maliye bakanı, 33'ü dışişleri bakanı, 34'ü ticaret ve sanayi bakanı ve 11'i merkez bankası başkanı olmak üzere 400 üst düzey kişi ve siyasi liderin katılımı bekleniyor. Bu yılki zirvenin üst düzey hükümet temsilcisi katılımı açısından forum tarihinde bir rekora sahne olacağı öngörülüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve kapsamında 21 Ocak'ta öğleden sonra konuşması planlanıyor.