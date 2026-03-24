Dünya Ekonomik Forumu erteledi

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Suudi Arabistan'da gerçekleştirilmesi planlanan konferansını ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı. Kurum, Nisan ayında Cidde'de düzenlenmesi öngörülen "Küresel İşbirliği ve Büyüme Toplantısı"nın, bölgedeki son gelişmeler dikkate alınarak yeniden planlanacağını duyurdu.

WEF tarafından yapılan açıklamada, erteleme kararının toplantının hedeflenen stratejik etkiyi en uygun koşullarda sağlayabilmesi amacıyla alındığı vurgulandı. Yeni tarih ise ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacak.

Bu karar, bölgede planlanan uluslararası etkinliklerdeki değişimlerin son örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Daha önce özel sermaye şirketi Partners Group Holding, yıllık küresel yatırımcı buluşmasını Abu Dabi yerine İsviçre'de yapma kararı almıştı.

Benzer şekilde JPMorgan da, Dubai'de düzenlenmesi planlanan ve kurumsal yatırımcılar ile şirket yöneticilerini bir araya getirmesi beklenen davetli etkinliğinin tarihini yeniden gözden geçiriyor.

Bölgedeki gelişmelerin, uluslararası organizasyonların takvimlerinde değişikliğe yol açmaya devam ettiği görülüyor.