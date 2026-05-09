Dünya genelinde petrol şoku alarmı! FED küresel ekonomi için en büyük endişesini açıkladı

"İRAN ÇATIŞMASI ENERJİ ARZINI BOZABİLİR"

Raporda, özellikle İran merkezli olası bir çatışmanın enerji piyasalarında uzun süreli arz kesintilerine neden olabileceği belirtildi. Bu durumun petrol fiyatlarını yukarı çekerek küresel enflasyonu yeniden hızlandırabileceği ifade edildi.

Fed değerlendirmesinde şu görüşlere yer verildi:

Enerji şokundan kaynaklanan enflasyonist baskılar, ekonomik büyüme zayıflasa bile merkez bankalarını sıkı para politikasını sürdürmeye zorlayabilir.

Katılımcılar ayrıca bu senaryonun küresel piyasalarda riskten kaçışı hızlandırabileceğini ve finansal sistemdeki mevcut kırılganlıkları daha da artırabileceğini değerlendirdi.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM KÜRESEL BÜYÜMEYİ TEHDİT EDİYOR

Fed raporunda, Orta Doğu'da uzayan bir çatışmanın yalnızca enerji piyasalarını değil, aynı zamanda tedarik zincirlerini ve küresel ticareti de etkileyebileceği vurgulandı.

Özellikle emtia kıtlıklarıyla birleşebilecek yeni tedarik sorunlarının hem ABD'de hem de diğer ekonomilerde büyüme üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi. Raporda, bu gelişmelerin küresel enflasyonda yeniden yukarı yönlü hareketleri tetikleyebileceği kaydedildi.