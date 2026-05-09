Dünya genelinde petrol şoku alarmı! FED küresel ekonomi için en büyük endişesini açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan finansal sisteminin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Finansal İstikrar Raporu'nun mayıs sayısını yayımladı.
ABD'nin finansal istikrarına yönelik risklere ilişkin yapılan anket sonuçlarının paylaşıldığı raporda, jeopolitik riskler ve petrol şokunun en çok dile getirilen riskler olduğu belirtildi.
Raporda ayrıca yapay zeka kaynaklı riskler, özel kredi piyasalarındaki kırılganlıklar, kalıcı enflasyon, sıkı para politikası, riskli varlıklarda olası sert düzeltmeler, yüksek uzun vadeli faiz oranları ve piyasa likiditesindeki sıkışıklık da öne çıkan başlıklar arasında sıralandı.
"İRAN ÇATIŞMASI ENERJİ ARZINI BOZABİLİR"
Raporda, özellikle İran merkezli olası bir çatışmanın enerji piyasalarında uzun süreli arz kesintilerine neden olabileceği belirtildi. Bu durumun petrol fiyatlarını yukarı çekerek küresel enflasyonu yeniden hızlandırabileceği ifade edildi.
Fed değerlendirmesinde şu görüşlere yer verildi:
Enerji şokundan kaynaklanan enflasyonist baskılar, ekonomik büyüme zayıflasa bile merkez bankalarını sıkı para politikasını sürdürmeye zorlayabilir.
Katılımcılar ayrıca bu senaryonun küresel piyasalarda riskten kaçışı hızlandırabileceğini ve finansal sistemdeki mevcut kırılganlıkları daha da artırabileceğini değerlendirdi.
ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM KÜRESEL BÜYÜMEYİ TEHDİT EDİYOR
Fed raporunda, Orta Doğu'da uzayan bir çatışmanın yalnızca enerji piyasalarını değil, aynı zamanda tedarik zincirlerini ve küresel ticareti de etkileyebileceği vurgulandı.
Özellikle emtia kıtlıklarıyla birleşebilecek yeni tedarik sorunlarının hem ABD'de hem de diğer ekonomilerde büyüme üzerinde baskı oluşturabileceği ifade edildi. Raporda, bu gelişmelerin küresel enflasyonda yeniden yukarı yönlü hareketleri tetikleyebileceği kaydedildi.
YAPAY ZEKA DA FİNANSAL RİSK UNSURU OLARAK GÖRÜLÜYOR
Fed'in raporunda yapay zekaya ilişkin riskler de ilk kez geniş kapsamlı şekilde ele alındı. Katılımcılar, yapay zeka yatırımlarının giderek daha fazla borçla finanse edilmesinin sistemde kaldıraç riskini artırabileceğine dikkat çekti.
Ayrıca yapay zekanın iş gücü piyasasında dönüşümü hızlandırarak bazı sektörlerde istihdam kayıplarına neden olabileceği ve bunun ekonomik dengeler üzerinde baskı oluşturabileceği belirtildi.
ÖZEL KREDİ PİYASASI İÇİN DE UYARI GELDİ
Raporda özel kredi piyasalarına ilişkin endişelere de yer verildi. Yatırımcı çıkışlarının hızlanması, piyasa duyarlılığının bozulması ve bazı şirketlerin kredi kalitesinde yaşanabilecek bozulmaların finansal sistemi baskılayabileceği ifade edildi.
Fed, özellikle yapay zeka kaynaklı ekonomik dönüşümün bazı borçluların ödeme kapasitesini etkileyebileceğini ve bunun kredi piyasalarında daha geniş çaplı sorunlara yol açabileceğini değerlendirdi.