Dünyaca ünlü bankadan 4 Türk bankası için pozitif sinyal

HSBC Global Investment Resarch, takip ettiği Türk bankaların için, 2025–2027 kar tahminlerini revize etti. Dört Türk bankası için ortalama kar tahminini düşüren banka, Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi için "al" tavsiyesini de korudu.

DÖRT TÜRK BANKASI İÇİN KAR TAHMİNİ

Londra merkezli banka, Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi için 2025–2027 kar tahminlerini ortalama yüzde 9, yüzde 18 ve yüzde 13 düşürdü.

HSBC yayınladığı raporda, 2026 mali yılı için kar artışı tahminini yüzde yüzde 100'den yüzde 80'e indirdi.

HEDEF FİYATLAR YÜKSELDİ 'AL' TAVSİYESİ VERİLDİ

HSBC'nin yayımladığı son raporda, Türk bankalarına ilişkin yeni hedef fiyatlar da yer aldı.

Akbank için hedef fiyat 85 TL'den 92 TL'ye yükseltildi ve "al" tavsiyesi korundu.

Garanti BBVA'nın hedef fiyatı 182 TL'den 174 TL'ye düşürüldü ve "al" tavsiyesi korundu.

İş Bankası için ise hedef fiyat 19,5 TL'den 19 TL'ye düşerken yine "al" tavsiyesi korundu.