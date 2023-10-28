Galataport İstanbul'un Kruvaziyer Terminali tüm operasyonlarını yer altında gerçekleştiriyor. Dünyada bir ilk olan yeraltı kruvaziyer terminalindeki özel kapak sistemi sayesinde 19. yy'ın sonundan bu yana erişime kapalı Karaköy'ün 1.2 kilometrelik eşsiz sahil şeridi şehrin en özel yürüyüş rotalarından biri haline gelmiş durumda... 29 bin metrekareye yayılan Galataport İstanbul Kruvaziyer Terminali ile limanda gemi olmadığı zamanlarda gümrüklü alanı ve güvenlik (ISPS) alanını ayıran özel kapak sistemi sayesinde, geçici gümrüklü saha yaratılarak sahil şeridi erişime açık kalmaya devam ediyor.Bu sistemde, tüm kruvaziyer operasyonlarının yürütüldüğü 29 bin metrekarelik dünyanın ilk yer altı kruvaziyer terminali, rampalar aracılığıyla geçici gümrük alanına bağlanıyor. Ayrı ayrı kontrol edilebilen 176 hidrolik üniteden oluşan kapak sistemi, sadece geminin yanaştığı yerlerde güvenli bir alan yaratma esnekliği sağlarken, diğer kısımları halkın erişimine açık bırakıyor.Liman, aynı anda 3 gemi yanaşabilecek ve günlük 15 bin yolcuyu ağırlayabilecek kapasiteye sahip. Oasis klas denen, mürettebat dâhil 8 bini aşkın yolcu taşıyan dünyanın en büyük gemilerini de ağırlayabilecek bir altyapıyı barındırıyor. Kruvaziyer ile İstanbul'a gelen misafirler, rıhtım boyunca yer alan özel rampa alanlarından terminale ulaşarak indibindi veya transit yolculukları için gerekli işlemleri kısa bir sürede güvenli bir şekilde tamamlayarak Galataport İstanbul'un ve şehrin keyfini çıkartmaya başlayabiliyor. Yer altı kruvaziyer terminalini hayata geçiren bu inovatif tasarım ve mühendislik yaklaşımı, Karaköy'ün tarihi sahil şeridini 19. yüzyılın sonundan bu yana ilk defa erişime açmakla kalmıyor, aynı zamanda İstanbul'un ana liman konumunu da güçlendiriyor.Galataport İstanbul projesinde sadece yeraltı terminalinin inşası için 5 yıl boyunca yolcu akışı, gümrüklü alanların oluşumu ve gemi operasyonu en ince detayına kadar tasarlandı. Terminal inşaatı, 1.356 gün sürdü ve toplam 1 milyon 835 bin 490 saat çalışıldı.Yer altına kruvaziyer terminali, modernite ve kültürel mirasın el ele gittiği bir tasarıma sahip. İç mekan, İstanbul'un Roma ve Bizans imparatorluklarına kadar uzanan tarihi yer altı sarnıçlarının mimarisine ve karakterine atıfta bulunan yuvarlak sütun kenar boşluklarını barındırıyor. Dünyanın yer altına inşa edilen ilk kruvaziyer terminali, özel mimarisi ile Alman uluslararası tasarım ödülü Red Dot'ı kazandıKruvaziyer turizmi özelinde ana limanların, şehirdeki konaklamaya, perakende başta olmak üzere birçok alana iş hacmi açısından büyük etkisi var. Gemilerden inen yolcular dönüşlerine kadar olan sürede otelde konaklıyor, şehrin tarihi yerlerini keşfe çıkarak, alışveriş yapıyor, restoranlara gidiyor. CLIA'nın 2018 yılı raporuna göre, indi bindi yapan bir yolcu ana liman şehrinde 376 dolar, günübirlik seyahat eden bir yolcu ise 101 dolar harcıyor. Turizm Bakanlığı'nın istatistiklerine göre ise Türkiye'ye gelen bir turist ortalama 62 dolar harcıyor. Bu da Galataport İstanbul'un kruvaziyer turizmi başta olmak üzere sağlayacağı ekonomik katkıyı gözler önüne seriyor.