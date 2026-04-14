Dünyada Çin ve İtalya’yı yakaladık! Türkiye en fazla ihraç eden 3. ülke konumunda

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fuar İzmir'de düzenlenen 31. Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı açılışında Türkiye'nin jeolojik yapısı sayesinde en zengin doğal taş rezervlerine sahip ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.

ÇİN VE İTALYA'DAN SONRA 3. ÜLKEYİZ

Doğal zenginliklerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yönetim ve denetiminde, çevreye ve topluma duyarlı şekilde çıkarılıp ekonomiye kazandırılmasının önemli olduğunu ifade eden Bolat, "2025 yılında madencilik sektörü ihracatımız 6 milyar 400 milyon dolara ulaşmıştır ve geçen yılki 273,3 milyar dolarlık toplam mal ihracatımızdan yüzde 2,34 bir pay almıştır. Doğal taş sektöründe ise 2,1 milyar dolarlık ihracatımız söz konusudur. Çin ve İtalya'dan sonra en fazla doğal taş ihraç eden 3. ülke konumuna ulaştık." diye konuştu.

Bakan Bolat, dünyanın en büyük doğal taş fuarlarının Çin, İtalya ve Türkiye'de düzenlendiğini anlatarak, Türkiye ile İtalya'nın bu alanda işbirliği yaptığını dile getirdi.

Türkiye'nin dünya doğal taş ihracatının yüzde 11,6'sını gerçekleştirdiğini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Bundan uzun yıllar önce biraz dövünürdük, 'Bizim mermerimiz, granitimiz var ama hep blok olarak gidiyor. Onu alanlar işliyor ve 1'e 5, 1'e 6, 7 değer katarak satıyorlar. Esas geliri de onlar elde ediyor' diye. Ancak işlenmiş doğal taş, mermer, granit ihracatında yüzde 65'lik bir hacme ulaştık. İnşallah bunu yüzde 80'lere, 90'lara da çıkaracağız. Bunun olabilmesi için teknolojiye, makineye ihtiyaç var. Bu noktada da ülkemiz Allah'a şükür gelişti, teknolojisini yükseltti ve kesme makinelerini ve işleme makinelerini da çok büyük ölçüde Türkiye'de üretiyoruz ve ithalata ihtiyaç duymuyoruz."