Dünyada satışların yüzde 80’i yaz lastiği

DÜNYA lastik satışlarının yaklaşık yüzde 80'i yaz lastiklerinden oluşuyor. Yani pazarda en büyük rekabet bu segmentte yaşanıyor. Michelin, iddialı olduğu bu segmentte Michelin Primacy 5 energy & Michelin Pliot Spor 5 energy yaz lastiği serisini tanıttı. Michelin Grubu İcra Komitesi Üyesi Jean-Claude Pats, "Lastik artık sadece bir güvenlik unsuru değil, mobilitenin tüm zorluklarını aşması gereken eksiksiz bir teknoloji paketi. Yeni yaz lastiği serisi, sürücülere artık performans, güvenlik, uzun ömür ve enerji verimliliği arasında seçim yapmak zorunda olmadıkları bir deneyim sunuyor. Benzinli, hibrit veya elektrikli tüm araçların ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi.

YÜZDE 10 MENZİL ARTIŞI SAĞLIYOR

Michelin Primacy 5 energy lastikleri ıslak zeminde önceki neslni e kıyasla fren mesafesini yüzde 8 azaltıyor. Yakıt tüketiminde yüzde 6'ya kadar tasarruf, elektrikli araçlarda yüzde 10'a kadar menzil artışı sağlıyor. Michelin Pilot Sport 5 energyise sportif sürüşün yanı sıra enerji verimliliğinden ödün vermeden tüm özellikleri bir arada isteyen sürücülere hitap ediyor.